Путин отменил визовый режим с Грузией
Президент Путин отменил визовый режим с Грузией
© РИА Новости / Владимир Акоефф | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" Северо-Осетинской таможни
Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" Северо-Осетинской таможни. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: 1. Установить, что с 15 мая 2023 года: а) граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования", - говорится в документе.
Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.