https://ria.ru/20230510/vizy-1870764155.html

Путин отменил визовый режим с Грузией

Путин отменил визовый режим с Грузией - РИА Новости, 10.05.2023

Путин отменил визовый режим с Грузией

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:49

2023-05-10T12:49

2023-05-10T12:55

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю: 1. Установить, что с 15 мая 2023 года: а) граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования", - говорится в документе.Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.

https://ria.ru/20230510/polet-1870764265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, грузия, владимир путин, россия