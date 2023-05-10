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Путин отменил визовый режим с Грузией - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
12:49 10.05.2023 (обновлено: 12:55 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vizy-1870764155.html
Путин отменил визовый режим с Грузией
Путин отменил визовый режим с Грузией - РИА Новости, 10.05.2023
Путин отменил визовый режим с Грузией
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:49
2023-05-10T12:55
туризм
новости - туризм
грузия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю: 1. Установить, что с 15 мая 2023 года: а) граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования", - говорится в документе.Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.
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новости - туризм, грузия, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Владимир Путин, Россия
Путин отменил визовый режим с Грузией

Президент Путин отменил визовый режим с Грузией

© РИА Новости / Владимир Акоефф | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" Северо-Осетинской таможни
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс Северо-Осетинской таможни - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Акоефф
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" Северо-Осетинской таможни. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: 1. Установить, что с 15 мая 2023 года: а) граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования", - говорится в документе.
Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.
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