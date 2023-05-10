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Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
13:19 10.05.2023 (обновлено: 14:09 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html
Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая
Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая - РИА Новости, 10.05.2023
Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая
Полеты из России в Грузию могут начаться в течение месяца, если стороны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:19
2023-05-10T14:09
туризм
грузия
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
артур мурадян
владимир путин
мария захарова
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полеты из России в Грузию могут начаться в течение месяца, если стороны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров. Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила ранее в среду официальный представитель ведомства Мария Захарова."Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное - будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. В любом случае, российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", - сказал Мурадян.Мурадян уточнил, что туры в Грузию до настоящего момента продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.
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грузия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), артур мурадян, владимир путин, мария захарова, россия
Туризм, Грузия, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Артур Мурадян, Владимир Путин, Мария Захарова, Россия
Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая

АТОР: туры в Грузию интересны для россиян, первые рейсы могут запустить до конца мая

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полеты из России в Грузию могут начаться в течение месяца, если стороны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров. Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила ранее в среду официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное - будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. В любом случае, российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", - сказал Мурадян.
Мурадян уточнил, что туры в Грузию до настоящего момента продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.
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ТуризмГрузияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Артур МурадянВладимир ПутинМария ЗахароваРоссия
 
 
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