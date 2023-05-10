https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html

Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая

Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая - РИА Новости, 10.05.2023

Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая

Полеты из России в Грузию могут начаться в течение месяца, если стороны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:19

2023-05-10T13:19

2023-05-10T14:09

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полеты из России в Грузию могут начаться в течение месяца, если стороны не поставят жесткие условия, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров. Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила ранее в среду официальный представитель ведомства Мария Захарова."Как оперативно и, главное, на каких условиях грузинские и российские перевозчики смогут восстановить полеты, узнаем ближайшие дни. И самое главное - будут ли вопросы к самолетам с двойной регистрацией. Но если со стороны Грузии не будет сложно выполнимых условий, то в течение месяца вполне реально увидеть прямые рейсы. В любом случае, российской туриндустрии Грузия интересна и нужна", - сказал Мурадян.Мурадян уточнил, что туры в Грузию до настоящего момента продавались, но с наземной перевозкой или с пересадкой в третьих странах.

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грузия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), артур мурадян, владимир путин, мария захарова, россия