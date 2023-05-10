https://ria.ru/20230510/aviasoobschenie-1870813237.html
Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией
Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 10.05.2023
Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией
Руководство Грузии должно отказаться от возобновления прямого авиасообщения между странами, считает оппозиционный депутат из партии "Лело" Саломе Самадашвили. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:39
2023-05-10T15:39
2023-05-10T16:01
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Руководство Грузии должно отказаться от возобновления прямого авиасообщения между странами, считает оппозиционный депутат из партии "Лело" Саломе Самадашвили. Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров. "Мы ждем первого заявления от руководства о том, если, конечно, они не решили провалить шанс получения статуса кандидата в члены ЕС, что власти не допустят восстановления прямых рейсов с Россией до тех пор, пока Россия находится под санкциями", - заявила Самадашвили на брифинге. По ее словам, "главная задача России - это помешать Грузии получить статус кандидата в ЕС".
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870805785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, грузия, владимир путин, евросоюз, новости - туризм
В мире, Россия, Грузия, Владимир Путин, Евросоюз, Новости - Туризм
Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией
Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией из-за санкций