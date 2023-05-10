https://ria.ru/20230510/aviasoobschenie-1870813237.html

Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией

Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией - РИА Новости, 10.05.2023

Оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией

Руководство Грузии должно отказаться от возобновления прямого авиасообщения между странами, считает оппозиционный депутат из партии "Лело" Саломе Самадашвили. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:39

2023-05-10T15:39

2023-05-10T16:01

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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Руководство Грузии должно отказаться от возобновления прямого авиасообщения между странами, считает оппозиционный депутат из партии "Лело" Саломе Самадашвили. Согласно опубликованному в среду указу президента России Владимира Путина, РФ с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажи туров. "Мы ждем первого заявления от руководства о том, если, конечно, они не решили провалить шанс получения статуса кандидата в члены ЕС, что власти не допустят восстановления прямых рейсов с Россией до тех пор, пока Россия находится под санкциями", - заявила Самадашвили на брифинге. По ее словам, "главная задача России - это помешать Грузии получить статус кандидата в ЕС".

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870805785.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, грузия, владимир путин, евросоюз, новости - туризм