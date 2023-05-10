https://ria.ru/20230510/gruziya-1870849624.html
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз - РИА Новости, 10.05.2023
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует принятое в среду решение России отменить визовый режим по отношению к Тбилиси и возобновить прямые... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:23
2023-05-10T17:23
2023-05-10T17:43
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует принятое в среду решение России отменить визовый режим по отношению к Тбилиси и возобновить прямые авиарейсы между двумя странами. "В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими и родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством. Решение облегчит жизнь нашим гражданам", - заявил Дарчиашвили журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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В мире, Грузия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Глава МИД Грузии Дарчиашвили приветствовал решение России возобновить прямые авиарейсы
ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует принятое в среду решение России отменить визовый режим по отношению к Тбилиси и возобновить прямые авиарейсы между двумя странами.
"В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими и родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством. Решение облегчит жизнь нашим гражданам", - заявил Дарчиашвили журналистам.
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