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Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
17:23 10.05.2023 (обновлено: 17:43 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870849624.html
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз - РИА Новости, 10.05.2023
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует принятое в среду решение России отменить визовый режим по отношению к Тбилиси и возобновить прямые... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:23
2023-05-10T17:43
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует принятое в среду решение России отменить визовый режим по отношению к Тбилиси и возобновить прямые авиарейсы между двумя странами. "В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими и родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством. Решение облегчит жизнь нашим гражданам", - заявил Дарчиашвили журналистам.
https://ria.ru/20230510/vizy-1870844838.html
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в мире, грузия, россия, новости - туризм
В мире, Грузия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Глава МИД Грузии приветствовал решение России об отмене виз

Глава МИД Грузии Дарчиашвили приветствовал решение России возобновить прямые авиарейсы

© Фото : Government of GeorgiaГосударственный деятель Грузии Илья Дарчиашвили
Государственный деятель Грузии Илья Дарчиашвили - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Government of Georgia
Государственный деятель Грузии Илья Дарчиашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что приветствует принятое в среду решение России отменить визовый режим по отношению к Тбилиси и возобновить прямые авиарейсы между двумя странами.
"В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими и родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством. Решение облегчит жизнь нашим гражданам", - заявил Дарчиашвили журналистам.
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