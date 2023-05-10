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МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
13:03 10.05.2023 (обновлено: 13:16 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870769463.html
МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023
МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:03
2023-05-10T13:16
туризм
новости - туризм
россия
грузия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.В среду стало известно, что Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Также указом российского президента снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну.Как отметила Захарова, комментарии в связи с возобновлением прямого авиасообщение с Грузией будет сделан в ближайшее время будет сделан по линии Минтранса России."Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", - подчеркнула она.Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
https://ria.ru/20230510/vizy-1870764155.html
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новости - туризм, россия, грузия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Грузия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

Захарова: МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В среду стало известно, что Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Также указом российского президента снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну.
Как отметила Захарова, комментарии в связи с возобновлением прямого авиасообщение с Грузией будет сделан в ближайшее время будет сделан по линии Минтранса России.
"Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Вчера, 12:49
"Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", - подчеркнула она.
Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияГрузияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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