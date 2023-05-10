МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
Захарова: МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В среду стало известно, что Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Также указом российского президента снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну.
Как отметила Захарова, комментарии в связи с возобновлением прямого авиасообщение с Грузией будет сделан в ближайшее время будет сделан по линии Минтранса России.
"Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", - подчеркнула она.
Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.