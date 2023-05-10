https://ria.ru/20230510/gruziya-1870769463.html

МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023

МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:03

2023-05-10T13:03

2023-05-10T13:16

туризм

новости - туризм

россия

грузия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский МИД отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.В среду стало известно, что Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Также указом российского президента снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну.Как отметила Захарова, комментарии в связи с возобновлением прямого авиасообщение с Грузией будет сделан в ближайшее время будет сделан по линии Минтранса России."Кроме того, отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений", - подчеркнула она.Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента РФ российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

https://ria.ru/20230510/vizy-1870764155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, грузия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова