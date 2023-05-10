https://ria.ru/20230510/gruziya-1870805785.html

Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян

Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян - РИА Новости, 10.05.2023

Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:14

2023-05-10T15:14

2023-05-10T15:34

грузия

в мире

россия

саломе зурабишвили

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754319471_197:436:3062:2048_1920x0_80_0_0_cd2726a9406f38e0cedcc9f824f6833c.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян."Я призываю... созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз (для россиян - ред.), так как это время выразить свою позицию", - заявила Зурабишвили на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870769463.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грузия, в мире, россия, саломе зурабишвили, новости - туризм