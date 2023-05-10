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Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
15:14 10.05.2023 (обновлено: 15:34 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870805785.html
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян - РИА Новости, 10.05.2023
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:14
2023-05-10T15:34
грузия
в мире
россия
саломе зурабишвили
туризм
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян."Я призываю... созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз (для россиян - ред.), так как это время выразить свою позицию", - заявила Зурабишвили на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870769463.html
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грузия, в мире, россия, саломе зурабишвили, новости - туризм
Грузия, В мире, Россия, Саломе Зурабишвили, Туризм, Новости - Туризм
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян

Президент Грузии Зурабишвили призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян.
"Я призываю... созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз (для россиян - ред.), так как это время выразить свою позицию", - заявила Зурабишвили на брифинге.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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