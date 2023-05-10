https://ria.ru/20230510/gruziya-1870805785.html
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян - РИА Новости, 10.05.2023
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:14
2023-05-10T15:14
2023-05-10T15:34
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ на решение РФ отменить визовый режим с Тбилиси призвала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян."Я призываю... созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз (для россиян - ред.), так как это время выразить свою позицию", - заявила Зурабишвили на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870769463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире, россия, саломе зурабишвили, новости - туризм
Грузия, В мире, Россия, Саломе Зурабишвили, Туризм, Новости - Туризм
Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян
Президент Грузии Зурабишвили призвала рассмотреть вопрос трехмесячных виз для россиян