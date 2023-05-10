https://ria.ru/20230510/gruziya-1870868827.html

Сервисы бронирований зафиксировали ажиотаж на авиабилеты в Грузию

Сервисы бронирований зафиксировали ажиотаж на авиабилеты в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023

Сервисы бронирований зафиксировали ажиотаж на авиабилеты в Грузию

Количество поисковых запросов авиабилетов из России в Грузию после отмены запрета на прямое авиасообщение вырос в несколько раз, сообщают онлайн-сервисы... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:15

2023-05-10T18:15

2023-05-10T18:15

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество поисковых запросов авиабилетов из России в Грузию после отмены запрета на прямое авиасообщение вырос в несколько раз, сообщают онлайн-сервисы бронирования путешествий.Так, на сайте OneTwoTrip в первые три часа (с 12 до 15) после появления новостей спрос на авиабилеты вырос в три раза по сравнению с периодом до полудня, а число ищущих отели в соседней стране – в полтора, рассказали в пресс-службе компании.Сейчас стоимость перелета из Москвы в Тбилиси начинается от 14 тысяч рублей, в Батуми — от 25 тысяч рублей. Минимальная стоимость ночи в трехзвездочной гостинице в столице – от 1,4 тысячи рублей, в курортном городе – от 3,2 тысячи.Пользователи сервиса "Яндекс. Путешествия" за первые пять часов после появления новости стали искать авиабилеты в Грузию в семь раз чаще. Больше всего россиян интересует посещение Грузии в летний период. Цена рейсов с пересадкой на лето начинается от 40 тысяч рублей за проездной документ в оба конца.Также пользователи стали активнее интересоваться бронированием отелей в Грузии. Самым популярным городом для поездок стал Тбилиси. Цены в "трешках" на неделю на двоих там стартуют от 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870847435.html

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тбилиси

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, грузия, тбилиси, куда можно лететь, туризм