https://ria.ru/20230510/gruziya-1870868827.html
Сервисы бронирований зафиксировали ажиотаж на авиабилеты в Грузию
Сервисы бронирований зафиксировали ажиотаж на авиабилеты в Грузию - РИА Новости, 10.05.2023
Сервисы бронирований зафиксировали ажиотаж на авиабилеты в Грузию
Количество поисковых запросов авиабилетов из России в Грузию после отмены запрета на прямое авиасообщение вырос в несколько раз, сообщают онлайн-сервисы... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:15
2023-05-10T18:15
2023-05-10T18:15
туризм
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество поисковых запросов авиабилетов из России в Грузию после отмены запрета на прямое авиасообщение вырос в несколько раз, сообщают онлайн-сервисы бронирования путешествий.Так, на сайте OneTwoTrip в первые три часа (с 12 до 15) после появления новостей спрос на авиабилеты вырос в три раза по сравнению с периодом до полудня, а число ищущих отели в соседней стране – в полтора, рассказали в пресс-службе компании.Сейчас стоимость перелета из Москвы в Тбилиси начинается от 14 тысяч рублей, в Батуми — от 25 тысяч рублей. Минимальная стоимость ночи в трехзвездочной гостинице в столице – от 1,4 тысячи рублей, в курортном городе – от 3,2 тысячи.Пользователи сервиса "Яндекс. Путешествия" за первые пять часов после появления новости стали искать авиабилеты в Грузию в семь раз чаще. Больше всего россиян интересует посещение Грузии в летний период. Цена рейсов с пересадкой на лето начинается от 40 тысяч рублей за проездной документ в оба конца.Также пользователи стали активнее интересоваться бронированием отелей в Грузии. Самым популярным городом для поездок стал Тбилиси. Цены в "трешках" на неделю на двоих там стартуют от 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870847435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, грузия, тбилиси, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Тбилиси, куда можно лететь, Туризм
Сервисы бронирований зафиксировали ажиотаж на авиабилеты в Грузию
Туристы стали в семь раз чаще искать авиабилеты в Грузию и интересоваться отелями
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество поисковых запросов авиабилетов из России в Грузию после отмены запрета на прямое авиасообщение вырос в несколько раз, сообщают онлайн-сервисы бронирования путешествий.
Так, на сайте OneTwoTrip в первые три часа (с 12 до 15) после появления новостей спрос на авиабилеты вырос в три раза по сравнению с периодом до полудня, а число ищущих отели в соседней стране – в полтора, рассказали в пресс-службе компании.
Сейчас стоимость перелета из Москвы
в Тбилиси
начинается от 14 тысяч рублей, в Батуми
— от 25 тысяч рублей. Минимальная стоимость ночи в трехзвездочной гостинице в столице – от 1,4 тысячи рублей, в курортном городе – от 3,2 тысячи.
Пользователи сервиса "Яндекс. Путешествия" за первые пять часов после появления новости стали искать авиабилеты в Грузию в семь раз чаще. Больше всего россиян интересует посещение Грузии в летний период. Цена рейсов с пересадкой на лето начинается от 40 тысяч рублей за проездной документ в оба конца.
Также пользователи стали активнее интересоваться бронированием отелей в Грузии. Самым популярным городом для поездок стал Тбилиси. Цены в "трешках" на неделю на двоих там стартуют от 20 тысяч рублей.
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