https://ria.ru/20230429/puteshestviya-1868573199.html

Важное в туризме за неделю: визы во Францию и туры на Хайнань

Важное в туризме за неделю: визы во Францию и туры на Хайнань - РИА Новости, 29.04.2023

Важное в туризме за неделю: визы во Францию и туры на Хайнань

В последнюю неделю апреля новости из сферы туризма были скорее позитивными: расширяется маршрутная сеть авиаперевозок за границу, досрочно отменяются ковидные... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T06:24

2023-04-29T06:24

2023-04-29T06:24

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туризм

новости - туризм

сочи

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шри-ланка

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В последнюю неделю апреля новости из сферы туризма были скорее позитивными: расширяется маршрутная сеть авиаперевозок за границу, досрочно отменяются ковидные ограничения и уже называются даты начала пляжного сезона на российских курортах. О самом важном в индустрии гостеприимства за неделю — в дайджесте РИА Новости.Начнем с визовых вопросов. В Минтуризма Шри-Ланки заявили, что планируют сделать бесплатными визы по прибытии. Это хорошая новость, тем более, что добраться туда можно из РФ прямым рейсом.Визовый центр Франции упростил запись для российских туристов и начал бороться с ботами. Теперь 35,5 евро нужно заплатить до записи на подачу документов.Увеличивается число международных рейсов. "Аэрофлот" открыл ежедневные регулярные полеты между Сочи и Ереваном, а также начал продавать билеты для перевозки пассажиров из Волгограда в Анталью.С середины мая еще один перевозчик — AZUR air — будет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск.Еще одна важная новость. Сезонные поезда в Крым отправились в путь на месяц раньше — перед майскими праздниками. Число составов в этом году увеличилось.Туроператоры осваивают новые направления. Так, China Travel возобновил продажу путевок на китайский остров Хайнань, а Pac Group предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению.А вот отдых в Албании МИД России считает небезопасным. Дипломаты опасаются выдворения россиян, задержания, возбуждения уголовных дел под надуманными предлогами.И напоследок — пара позитивных новостей. Япония отменит ковидные ограничения для туристов с 29 апреля, а не с 8 мая, как предполагалось ранее. А в Сочи объявили, что 1 июня откроют городские пляжи.

https://ria.ru/20230428/khaynan-1868468379.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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