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Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов

Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов - РИА Новости, 25.04.2023

Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов

Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам бесплатно, чтобы увеличить турпоток, сообщила глава Минтуризма республики Диана... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:36

2023-04-25T12:36

2023-04-25T12:36

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам бесплатно, чтобы увеличить турпоток, сообщила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж. "Некоторые страны меньше Шри-Ланки по размеру, но их посещает больше гостей, и доходы этих государств от туризма выше. Одним из секретов их успеха является бесплатная виза по прибытии. Шри-Ланке давно пора взять на вооружение этот принцип и внедрить его", – сказала министр.Она отметила, что увеличение дохода от роста турпотока вполне перекроет те поступления, которые идут в бюджет от визовой пошлины. "Лучше забыть о визовом сборе в 60 долларов с пассажира и привлекать путешественников, которые тратят около тысячи долларов в день. Это то, что многие другие государства успешно делают", – отметила Диана Гэмаж.С 1 декабря 2022 года иностранцы платят за разрешение на въезд не 40, а 60 долларов. Электронная виза тогда подорожала с 35 до 50 долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

шри-ланка, новости - туризм, визы, куда можно лететь, где отдохнуть