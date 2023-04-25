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Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов - РИА Новости, 25.04.2023
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Туризм
 
12:36 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/vizy-1867550974.html
Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов
Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов - РИА Новости, 25.04.2023
Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов
Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам бесплатно, чтобы увеличить турпоток, сообщила глава Минтуризма республики Диана... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:36
2023-04-25T12:36
туризм
шри-ланка
новости - туризм
визы
куда можно лететь
где отдохнуть
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам бесплатно, чтобы увеличить турпоток, сообщила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж. "Некоторые страны меньше Шри-Ланки по размеру, но их посещает больше гостей, и доходы этих государств от туризма выше. Одним из секретов их успеха является бесплатная виза по прибытии. Шри-Ланке давно пора взять на вооружение этот принцип и внедрить его", – сказала министр.Она отметила, что увеличение дохода от роста турпотока вполне перекроет те поступления, которые идут в бюджет от визовой пошлины. "Лучше забыть о визовом сборе в 60 долларов с пассажира и привлекать путешественников, которые тратят около тысячи долларов в день. Это то, что многие другие государства успешно делают", – отметила Диана Гэмаж.С 1 декабря 2022 года иностранцы платят за разрешение на въезд не 40, а 60 долларов. Электронная виза тогда подорожала с 35 до 50 долларов.
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шри-ланка, новости - туризм, визы, куда можно лететь, где отдохнуть
Туризм, Шри-Ланка, Новости - Туризм, Визы, куда можно лететь, где отдохнуть
Власти Шри-Ланки планируют сделать бесплатными визы для туристов

Минтуризма республики: Шри-Ланка планирует сделать бесплатными визы по прибытии

© AFP 2023 / Ishara S. KodikaraТуристы наблюдают за стадом слонов в национальном парке Миннерия
Туристы наблюдают за стадом слонов в национальном парке Миннерия - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AFP 2023 / Ishara S. Kodikara
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Власти Шри-Ланки готовы выдавать визы по прибытии иностранным путешественникам бесплатно, чтобы увеличить турпоток, сообщила глава Минтуризма республики Диана Гэмаж.
"Некоторые страны меньше Шри-Ланки по размеру, но их посещает больше гостей, и доходы этих государств от туризма выше. Одним из секретов их успеха является бесплатная виза по прибытии. Шри-Ланке давно пора взять на вооружение этот принцип и внедрить его", – сказала министр.
Она отметила, что увеличение дохода от роста турпотока вполне перекроет те поступления, которые идут в бюджет от визовой пошлины.
"Лучше забыть о визовом сборе в 60 долларов с пассажира и привлекать путешественников, которые тратят около тысячи долларов в день. Это то, что многие другие государства успешно делают", – отметила Диана Гэмаж.
С 1 декабря 2022 года иностранцы платят за разрешение на въезд не 40, а 60 долларов. Электронная виза тогда подорожала с 35 до 50 долларов.
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ТуризмШри-ЛанкаНовости - ТуризмВизыкуда можно лететьгде отдохнуть
 
 
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