https://ria.ru/20230424/kirgiziya-1867390347.html

Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию

Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию - РИА Новости, 24.04.2023

Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию

Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:03

2023-04-24T18:03

2023-04-24T18:03

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека "Манас".Это позволит увеличить количество регулярных перелетов. Сейчас их пять, они выполняются другими перевозчиками.Предполагается, что рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus А320 один раз в неделю.

https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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