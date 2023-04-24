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Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию - РИА Новости, 24.04.2023
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Туризм
 
18:03 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/kirgiziya-1867390347.html
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию - РИА Новости, 24.04.2023
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию
Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:03
2023-04-24T18:03
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека "Манас".Это позволит увеличить количество регулярных перелетов. Сейчас их пять, они выполняются другими перевозчиками.Предполагается, что рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus А320 один раз в неделю.
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туризм, новости - туризм, красноярск, ош, россия, киргизия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красноярск, Ош, Россия, Киргизия
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию

Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов из Оши в Красноярск

© AP Photo / Sergey PonomarevСамолет в аэропорту Ош, Киргизия
Самолет в аэропорту Ош, Киргизия - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Sergey Ponomarev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека "Манас".
Это позволит увеличить количество регулярных перелетов. Сейчас их пять, они выполняются другими перевозчиками.
Предполагается, что рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus А320 один раз в неделю.
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