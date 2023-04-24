https://ria.ru/20230424/kirgiziya-1867390347.html
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию - РИА Новости, 24.04.2023
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию
Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:03
2023-04-24T18:03
2023-04-24T18:03
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Киргизская авиакомпания "Аэро Номад Эйрлайнс" с 22 мая запустит полеты из города Ош в Красноярск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Бишкека "Манас".Это позволит увеличить количество регулярных перелетов. Сейчас их пять, они выполняются другими перевозчиками.Предполагается, что рейсы будут выполняться на воздушном судне Airbus А320 один раз в неделю.
https://ria.ru/20220429/kirgiziya-1785883747.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, красноярск, ош, россия, киргизия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красноярск, Ош, Россия, Киргизия
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов в Россию
Киргизская авиакомпания увеличит число рейсов из Оши в Красноярск