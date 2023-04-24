https://ria.ru/20230424/gretsiya-1867299830.html

Крупный туроператор предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению

Крупный туроператор предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению - РИА Новости, 24.04.2023

Крупный туроператор предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению

Туроператор Pac Group нашел способ продавать летом относительно недорогие путевки в Грецию, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:03

2023-04-24T13:03

2023-04-24T13:03

туризм

туризм

новости - туризм

греция

армения

ереван

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16502/90/165029074_0:202:3156:1977_1920x0_80_0_0_6dd95036151aee99e4e75b66f5d29af6.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туроператор Pac Group нашел способ продавать летом относительно недорогие путевки в Грецию, сообщает АТОР.Компания выкупила блок мест на рейсах Aegean Airlines из Еревана в Салоники, на Родос и обратно. Перелет из РФ в Армению в турпакет не входит, путешественники должны его докупить.Программа в Салониках стартует 15 июня и продлится до 14 сентября. Вылеты два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.Первый визит туристов, купивших такие туры на Родос, состоится 5 июля. До 30 августа будет выполнено 12 рейсов — 5, 9, 16, 30 июля, в августе — 6, 9, 16, 20, 27 и 30 числа.Минимальная стоимость недельного тура в Грецию с проживанием в отеле категории три звезды начинается от 134 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" — как минимум на 50 тысяч рублей дороже.К этой сумме необходимо будет добавить перелет до Еревана и обратно, на что стоит зарезервировать не менее 62 тысяч рублей на двоих. То есть итоговая стоимость поездки в Грецию на двоих — от 196 тысяч рублей, подсчитали в ассоциации.Туры в Грецию — на Крит — предлагает также Pegas Touristik. Программа стартует с 26 мая.

https://ria.ru/20230410/gretsiya-1864178626.html

греция

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, греция, армения, ереван, ассоциация туроператоров россии (атор)