https://ria.ru/20230424/gretsiya-1867299830.html
Крупный туроператор предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению
Крупный туроператор предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению - РИА Новости, 24.04.2023
Крупный туроператор предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению
Туроператор Pac Group нашел способ продавать летом относительно недорогие путевки в Грецию, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:03
2023-04-24T13:03
2023-04-24T13:03
туризм
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греция
армения
ереван
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Туроператор Pac Group нашел способ продавать летом относительно недорогие путевки в Грецию, сообщает АТОР.Компания выкупила блок мест на рейсах Aegean Airlines из Еревана в Салоники, на Родос и обратно. Перелет из РФ в Армению в турпакет не входит, путешественники должны его докупить.Программа в Салониках стартует 15 июня и продлится до 14 сентября. Вылеты два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.Первый визит туристов, купивших такие туры на Родос, состоится 5 июля. До 30 августа будет выполнено 12 рейсов — 5, 9, 16, 30 июля, в августе — 6, 9, 16, 20, 27 и 30 числа.Минимальная стоимость недельного тура в Грецию с проживанием в отеле категории три звезды начинается от 134 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" — как минимум на 50 тысяч рублей дороже.К этой сумме необходимо будет добавить перелет до Еревана и обратно, на что стоит зарезервировать не менее 62 тысяч рублей на двоих. То есть итоговая стоимость поездки в Грецию на двоих — от 196 тысяч рублей, подсчитали в ассоциации.Туры в Грецию — на Крит — предлагает также Pegas Touristik. Программа стартует с 26 мая.
https://ria.ru/20230410/gretsiya-1864178626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, греция, армения, ереван, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Греция, Армения, Ереван, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Крупный туроператор предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению
АТОР: Туроператор Pac Group предлагает путевки в Грецию с перелетом через Армению
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Туроператор Pac Group нашел способ продавать летом относительно недорогие путевки в Грецию, сообщает
АТОР.
Компания выкупила блок мест на рейсах Aegean Airlines
из Еревана
в Салоники
, на Родос
и обратно. Перелет из РФ
в Армению в турпакет не входит, путешественники должны его докупить.
Программа в Салониках стартует 15 июня и продлится до 14 сентября. Вылеты два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Первый визит туристов, купивших такие туры на Родос, состоится 5 июля. До 30 августа будет выполнено 12 рейсов — 5, 9, 16, 30 июля, в августе — 6, 9, 16, 20, 27 и 30 числа.
Минимальная стоимость недельного тура в Грецию с проживанием в отеле категории три звезды начинается от 134 тысяч рублей на двоих. "Пятерка" — как минимум на 50 тысяч рублей дороже.
К этой сумме необходимо будет добавить перелет до Еревана и обратно, на что стоит зарезервировать не менее 62 тысяч рублей на двоих. То есть итоговая стоимость поездки в Грецию на двоих — от 196 тысяч рублей, подсчитали в ассоциации.
Туры в Грецию — на Крит
— предлагает
также Pegas Touristik. Программа стартует с 26 мая.
Российских туристов летом будут возить на Крит через Турцию