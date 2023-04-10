https://ria.ru/20230410/gretsiya-1864178626.html

Российских туристов летом будут возить на Крит через Турцию

Российских туристов летом будут возить на Крит через Турцию - РИА Новости, 10.04.2023

Российских туристов летом будут возить на Крит через Турцию

В системе бронирования туроператора Pegas Touristik появились туры на Крит, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:31

2023-04-10T12:31

2023-04-10T12:31

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анталья (провинция)

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ассоциация туроператоров россии (атор)

греция

куда можно лететь

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В системе бронирования туроператора Pegas Touristik появились туры на Крит, сообщает АТОР. Перелеты возможны с 26 мая со стыковкой в Анталье из Москвы, Екатеринбурга и Перми, а из Санкт-Петербурга – с 6 июня. В Турцию отдыхающие могут добраться рейсами Southwind или Turkish Airlines. Из Антальи в Ираклион их доставит Southwind.Вылететь на курорт можно будет во вторник и пятницу. Из Москвы в Анталью предусмотрен ночной перелет: рейс Southwind отправляется в 01:55, Turkish Airlines – в 02:40. В первом случае пересадка в Анталье по дороге туда составит восемь часов 20 минут, на обратном пути – два часа 20 минут. Во втором – стыковка окажется на 45 минут короче. Полет между Турцией и Критом займет один час и десять минут.Для поездки в Грецию россиянам нужна шенгенская виза. Срок рассмотрения заявки – от 15 рабочих дней. Стоимость оформления визы в Москве для граждан РФ – 140 евро, для детей до 11 лет – 50 евро.В июне стоимость недельного тура на двоих с проживанием в "трешке" с завтраками начинается от 142 тысяч рублей, а на "все включено" – от 153 тысяч. В гостинице категории четыре звезды размещение на тех же условиях – от 160 и 170 тысяч рублей. "Пятерки" дороже, от 194 тысяч рублей. Перелет в эту цену включен, а получение визы – нет.

https://ria.ru/20230311/otpusk-1857206731.html

анталья (провинция)

греция

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, отдых на море, анталья (провинция), turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), греция, куда можно лететь