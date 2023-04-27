https://ria.ru/20230427/yaponiya-1868222444.html
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов - РИА Новости, 27.04.2023
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов
Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:31
2023-04-27T17:31
2023-04-27T17:32
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.Отмечается, что такое решение позволит привлечь путешественников на "Золотую неделю" — японскую версию майских праздников, когда отмечают День рождения императора Хирохито (29 апреля), день Конституции (3 мая), день Зелени (4 мая) и Праздник детей (5 мая). На оставшиеся два дня почти все оформляют отгул, поэтому неделя становится нерабочей.Предполагается, что тесты добровольно будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это можно будет в пяти аэропортах страны.Сейчас для въезда приезжающим нужны отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до въезда, или сертификат о вакцинации тремя дозами препарата, одобренного в стране.Россиянам для визита в Японию необходима виза. Прямых рейсов нет, можно лететь с пересадкой в Турции или странах Ближнего Востока.
https://ria.ru/20230406/yaponiya-1863441561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, япония, турция, ближний восток
Туризм, Новости - Туризм, Япония, Турция, Ближний Восток
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов
Kyodo News: Япония отменит ковидные ограничения для туристов с 29 апреля
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает
Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что такое решение позволит привлечь путешественников на "Золотую неделю" — японскую версию майских праздников, когда отмечают День рождения императора Хирохито (29 апреля), день Конституции (3 мая), день Зелени (4 мая) и Праздник детей (5 мая). На оставшиеся два дня почти все оформляют отгул, поэтому неделя становится нерабочей.
Предполагается, что тесты добровольно будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это можно будет в пяти аэропортах страны.
Сейчас для въезда приезжающим нужны отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до въезда, или сертификат о вакцинации тремя дозами препарата, одобренного в стране.
Россиянам для визита в Японию необходима виза. Прямых рейсов нет, можно лететь с пересадкой в Турции или странах Ближнего Востока.
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию