https://ria.ru/20230427/yaponiya-1868222444.html

Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов

Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов - РИА Новости, 27.04.2023

Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов

Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:31

2023-04-27T17:31

2023-04-27T17:32

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.Отмечается, что такое решение позволит привлечь путешественников на "Золотую неделю" — японскую версию майских праздников, когда отмечают День рождения императора Хирохито (29 апреля), день Конституции (3 мая), день Зелени (4 мая) и Праздник детей (5 мая). На оставшиеся два дня почти все оформляют отгул, поэтому неделя становится нерабочей.Предполагается, что тесты добровольно будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это можно будет в пяти аэропортах страны.Сейчас для въезда приезжающим нужны отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до въезда, или сертификат о вакцинации тремя дозами препарата, одобренного в стране.Россиянам для визита в Японию необходима виза. Прямых рейсов нет, можно лететь с пересадкой в Турции или странах Ближнего Востока.

https://ria.ru/20230406/yaponiya-1863441561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости - туризм, япония, турция, ближний восток