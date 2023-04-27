Рейтинг@Mail.ru
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:31 27.04.2023 (обновлено: 17:32 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/yaponiya-1868222444.html
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов - РИА Новости, 27.04.2023
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов
Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:31
2023-04-27T17:32
туризм
новости - туризм
япония
турция
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.Отмечается, что такое решение позволит привлечь путешественников на "Золотую неделю" — японскую версию майских праздников, когда отмечают День рождения императора Хирохито (29 апреля), день Конституции (3 мая), день Зелени (4 мая) и Праздник детей (5 мая). На оставшиеся два дня почти все оформляют отгул, поэтому неделя становится нерабочей.Предполагается, что тесты добровольно будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это можно будет в пяти аэропортах страны.Сейчас для въезда приезжающим нужны отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до въезда, или сертификат о вакцинации тремя дозами препарата, одобренного в стране.Россиянам для визита в Японию необходима виза. Прямых рейсов нет, можно лететь с пересадкой в Турции или странах Ближнего Востока.
https://ria.ru/20230406/yaponiya-1863441561.html
япония
турция
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e3bf4a0fb11430db504d5d065b0020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, япония, турция, ближний восток
Туризм, Новости - Туризм, Япония, Турция, Ближний Восток
Власти Японии перенесли дату отмены ковидных ограничений для туристов

Kyodo News: Япония отменит ковидные ограничения для туристов с 29 апреля

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Власти Японии отменят ковидные ограничения на неделю раньше запланированного срока — 29 апреля, а не 8 мая, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве.
Отмечается, что такое решение позволит привлечь путешественников на "Золотую неделю" — японскую версию майских праздников, когда отмечают День рождения императора Хирохито (29 апреля), день Конституции (3 мая), день Зелени (4 мая) и Праздник детей (5 мая). На оставшиеся два дня почти все оформляют отгул, поэтому неделя становится нерабочей.
Предполагается, что тесты добровольно будут сдавать только те иностранцы, у которых есть симптомы короновируса. Сделать это можно будет в пяти аэропортах страны.
Сейчас для въезда приезжающим нужны отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов до въезда, или сертификат о вакцинации тремя дозами препарата, одобренного в стране.
Россиянам для визита в Японию необходима виза. Прямых рейсов нет, можно лететь с пересадкой в Турции или странах Ближнего Востока.
Женщины в традиционных японских кимоно, возле храма Фусими Инари в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Японию
6 апреля, 13:04
 
ТуризмНовости - ТуризмЯпонияТурцияБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала