https://ria.ru/20230425/albaniya-1867703697.html
МИД России предупреждает о рисках при посещении Албании
МИД России предупреждает о рисках при посещении Албании - РИА Новости, 25.04.2023
МИД России предупреждает о рисках при посещении Албании
МИД России напомнило о рисках, которые грозят россиянам при посещении Албании. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:53
2023-04-25T18:53
2023-04-25T18:53
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
албания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. МИД России напомнило о рисках, которые грозят россиянам при посещении Албании. "При планировании поездок в данную страну, включенную в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, рекомендовали бы тщательно взвешивать все "за" и "против", учитывая в том числе риски, связанные с вопросами личной безопасности", — уточняет ведомство.Так, МИД напоминает, что неоднократно были случаи дискриминационного отношения албанских властей к россиянам, включая выдворения, задержания, возбуждение уголовных дел под надуманными предлогами. "Кроме того, известно о нескольких случаях гибели российских туристов на территории Албании при не выясненных до конца обстоятельствах", — говорится в сообщении."С учетом проводимой официальной Тираной неконструктивной линии возможности нашего диппредставительства по оказанию содействия гражданам России крайне ограничены", — резюмирует МИД.Албания исключила Россию и еще несколько государств из списка стран, в отношении граждан которых ранее в одностороннем порядке применялся безвизовый режим въезда на летний период, сообщает пресс-служба МИД России.Ведомство уточняет, что желающим посетить Албанию россиянам необходимо оформлять визу.
https://ria.ru/20230421/visa-1866941708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, албания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Албания, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России предупреждает о рисках при посещении Албании
МИД России рекомендует взвесить все "за" и "против" перед посещением Албании
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости
. МИД России напомнило
о рисках, которые грозят россиянам при посещении Албании.
"При планировании поездок в данную страну, включенную в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, рекомендовали бы тщательно взвешивать все "за" и "против", учитывая в том числе риски, связанные с вопросами личной безопасности", — уточняет ведомство.
Так, МИД напоминает, что неоднократно были случаи дискриминационного отношения албанских властей к россиянам, включая выдворения, задержания, возбуждение уголовных дел под надуманными предлогами. "Кроме того, известно о нескольких случаях гибели российских туристов на территории Албании при не выясненных до конца обстоятельствах", — говорится в сообщении.
"С учетом проводимой официальной Тираной неконструктивной линии возможности нашего диппредставительства по оказанию содействия гражданам России крайне ограничены", — резюмирует МИД.
Албания исключила Россию и еще несколько государств из списка стран, в отношении граждан которых ранее в одностороннем порядке применялся безвизовый режим въезда на летний период, сообщает пресс-служба МИД России.
Ведомство уточняет, что желающим посетить Албанию россиянам необходимо оформлять визу.
Албания отменила безвизовый режим для россиян