https://ria.ru/20230425/albaniya-1867703697.html

МИД России предупреждает о рисках при посещении Албании

МИД России предупреждает о рисках при посещении Албании - РИА Новости, 25.04.2023

МИД России предупреждает о рисках при посещении Албании

МИД России напомнило о рисках, которые грозят россиянам при посещении Албании. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:53

2023-04-25T18:53

2023-04-25T18:53

туризм

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туризм

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. МИД России напомнило о рисках, которые грозят россиянам при посещении Албании. "При планировании поездок в данную страну, включенную в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц, рекомендовали бы тщательно взвешивать все "за" и "против", учитывая в том числе риски, связанные с вопросами личной безопасности", — уточняет ведомство.Так, МИД напоминает, что неоднократно были случаи дискриминационного отношения албанских властей к россиянам, включая выдворения, задержания, возбуждение уголовных дел под надуманными предлогами. "Кроме того, известно о нескольких случаях гибели российских туристов на территории Албании при не выясненных до конца обстоятельствах", — говорится в сообщении."С учетом проводимой официальной Тираной неконструктивной линии возможности нашего диппредставительства по оказанию содействия гражданам России крайне ограничены", — резюмирует МИД.Албания исключила Россию и еще несколько государств из списка стран, в отношении граждан которых ранее в одностороннем порядке применялся безвизовый режим въезда на летний период, сообщает пресс-служба МИД России.Ведомство уточняет, что желающим посетить Албанию россиянам необходимо оформлять визу.

https://ria.ru/20230421/visa-1866941708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, албания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)