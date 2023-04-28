https://ria.ru/20230428/frantsiya-1868399381.html
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян - РИА Новости, 28.04.2023
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян
Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:14
2023-04-28T12:14
2023-04-28T12:14
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации.Теперь нужно прежде всего оплатить сервисный сбор в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент записи.При подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.Эта мера позволит бороться с ботами. Их запускают компании-посредники, которые помогают гражданам записаться на подачу документов. Боты автоматически и мгновенно занимают многие временные слоты, и путешественникам приходится отслеживать свободное "окно" неделями.
https://ria.ru/20230418/katar-1865988410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, франция, визы, бот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Франция, Визы, бот
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян
Визовый центр Франции упростил запись для российских туристов и теперь борется с ботами
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается
на официальном сайте организации.
Теперь нужно прежде всего оплатить сервисный сбор в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент записи.
При подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.
Эта мера позволит бороться с ботами. Их запускают компании-посредники, которые помогают гражданам записаться на подачу документов. Боты автоматически и мгновенно занимают многие временные слоты, и путешественникам приходится отслеживать свободное "окно" неделями.
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