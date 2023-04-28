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Визовый центр Франции упрощает запись для россиян - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
12:14 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/frantsiya-1868399381.html
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян - РИА Новости, 28.04.2023
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян
Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:14
2023-04-28T12:14
туризм
туризм
новости - туризм
франция
визы
бот
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации.Теперь нужно прежде всего оплатить сервисный сбор в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент записи.При подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.Эта мера позволит бороться с ботами. Их запускают компании-посредники, которые помогают гражданам записаться на подачу документов. Боты автоматически и мгновенно занимают многие временные слоты, и путешественникам приходится отслеживать свободное "окно" неделями.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, франция, визы, бот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Франция, Визы, бот
Визовый центр Франции упрощает запись для россиян

Визовый центр Франции упростил запись для российских туристов и теперь борется с ботами

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Киркач
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации.
Теперь нужно прежде всего оплатить сервисный сбор в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент записи.
При подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.
Эта мера позволит бороться с ботами. Их запускают компании-посредники, которые помогают гражданам записаться на подачу документов. Боты автоматически и мгновенно занимают многие временные слоты, и путешественникам приходится отслеживать свободное "окно" неделями.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Катар изменил процесс выдачи туристических виз
18 апреля, 10:47
 
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