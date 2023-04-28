https://ria.ru/20230428/frantsiya-1868399381.html

Визовый центр Франции упрощает запись для россиян

Визовый центр Франции упрощает запись для россиян - РИА Новости, 28.04.2023

Визовый центр Франции упрощает запись для россиян

Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:14

2023-04-28T12:14

2023-04-28T12:14

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французский визовый центр ввел платное бронирование слотов на подачу документов, сообщается на официальном сайте организации.Теперь нужно прежде всего оплатить сервисный сбор в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент записи.При подаче документов оплачивать сбор повторно не придется.Эта мера позволит бороться с ботами. Их запускают компании-посредники, которые помогают гражданам записаться на подачу документов. Боты автоматически и мгновенно занимают многие временные слоты, и путешественникам приходится отслеживать свободное "окно" неделями.

https://ria.ru/20230418/katar-1865988410.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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