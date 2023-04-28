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Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
14:35 28.04.2023 (обновлено: 15:15 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/khaynan-1868468379.html
Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт
Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт - РИА Новости, 28.04.2023
Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт
Российские туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщается на сайте АТОР. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:35
2023-04-28T15:15
туризм
туризм
новости - туризм
хайнань
пекин
шанхай
ассоциация туроператоров россии (атор)
китай
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщается на сайте АТОР.В системе бронирования туроператора China Travel доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также комбинированные путешествия с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая.Так, во второй половине июня поездка с вылетом из Москвы на 12 ночей и проживанием в бюджетной трехзвездочной гостинице обойдется в 120-150 тысяч рублей на двоих. При этом необходимо учитывать расходы на визу. Если подавать документы в ближайшие дни, то можно рассчитывать на ее выход примерно к середине июня, отметили в ассоциации.В АТОР также обратили внимание, что сейчас прямых рейсов из России на Хайнань нет, поэтому лететь придется с пересадкой в одном из аэропортов Китая. Самая комфортная по времени — в Пекине.
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туризм, новости - туризм, хайнань, пекин, шанхай, ассоциация туроператоров россии (атор), китай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Хайнань, Пекин, Шанхай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Китай
Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт

АТОР: российские туроператоры возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань

© РИА Новости / Анна Раткогло Туристы на острове Хайнань, КНР
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Туристы на острове Хайнань, КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщается на сайте АТОР.
В системе бронирования туроператора China Travel доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также комбинированные путешествия с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая.
Так, во второй половине июня поездка с вылетом из Москвы на 12 ночей и проживанием в бюджетной трехзвездочной гостинице обойдется в 120-150 тысяч рублей на двоих. При этом необходимо учитывать расходы на визу. Если подавать документы в ближайшие дни, то можно рассчитывать на ее выход примерно к середине июня, отметили в ассоциации.
В АТОР также обратили внимание, что сейчас прямых рейсов из России на Хайнань нет, поэтому лететь придется с пересадкой в одном из аэропортов Китая. Самая комфортная по времени — в Пекине.
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