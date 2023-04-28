https://ria.ru/20230428/khaynan-1868468379.html

Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт

Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт - РИА Новости, 28.04.2023

Для россиян открылся еще один зарубежный пляжный курорт

Российские туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщается на сайте АТОР. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:35

2023-04-28T14:35

2023-04-28T15:15

туризм

туризм

новости - туризм

хайнань

пекин

шанхай

ассоциация туроператоров россии (атор)

китай

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань, сообщается на сайте АТОР.В системе бронирования туроператора China Travel доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также комбинированные путешествия с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая.Так, во второй половине июня поездка с вылетом из Москвы на 12 ночей и проживанием в бюджетной трехзвездочной гостинице обойдется в 120-150 тысяч рублей на двоих. При этом необходимо учитывать расходы на визу. Если подавать документы в ближайшие дни, то можно рассчитывать на ее выход примерно к середине июня, отметили в ассоциации.В АТОР также обратили внимание, что сейчас прямых рейсов из России на Хайнань нет, поэтому лететь придется с пересадкой в одном из аэропортов Китая. Самая комфортная по времени — в Пекине.

https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

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шанхай

китай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, хайнань, пекин, шанхай, ассоциация туроператоров россии (атор), китай