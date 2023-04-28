https://ria.ru/20230428/krym-1868387684.html

Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше

Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше - РИА Новости, 28.04.2023

Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше

Компания "Гранд Сервис Экспресс" в 2023 году на месяц раньше, чем в прошлые годы, запустила большую часть сезонных поездов в Крым, они отправились на полуостров РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:27

2023-04-28T11:27

2023-04-28T11:27

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" в 2023 году на месяц раньше, чем в прошлые годы, запустила большую часть сезонных поездов в Крым, они отправились на полуостров уже перед майскими праздниками, сообщает пресс-служба перевозчика.В частности, составы отправились по маршрутам Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Севастополь (он будет курсировать чаще, чем в прошлом году – раз в неделю), Волгоград – Симферополь.Кроме того, впервые в этом году и тоже до майских праздников, были назначены поезда: Ростов-на-Дону – Симферополь, Уфа – Симферополь, Челябинск – Севастополь.Ранее эти станции для поездов "Таврия" были промежуточными. В этом году – стали начальными. В компании уточнили, чтоешения по оптимизации маршрутной сети принимались на основе анализа пассажиропотока и для удобства туристов.Из Москвы до Симферополя на майские праздники назначены, в том числе, два дополнительных поезда с Павелецкого вокзала (они будут курсировать все лето). Еще два рейса состава (№159/160 Москва – Симферополь) с Казанского вокзала отправляются 27, 29 апреля для удовлетворения возросшего спроса перед майскими праздниками.Всего с 28 апреля по 9 мая 2023 года в направлении Крыма и обратно поездами "Таврия" планируется перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.В разные города полуострова Крым (Симферополь, Севастополь, Евпатория) на майские праздники каждый день будет прибывать от 8 до 11 поездов (в прошлом году число их было пять-шесть). Самые популярные станции посадки и высадки традиционны: Симферополь, Севастополь, Владиславовка, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля - более семи тысяч человек. Примерно столько же, сколько 50 среднестатистических самолетов.На курортный сезон 2023 года в республику Крым и город Севастополь назначены 19 поездов. Шесть составов из Москвы, два из Санкт-Петербурга (оба ежедневных) и 11 - из регионов. Сейчас из столицы на весь курортный сезон (с мая по сентябрь) уже назначены два дополнительных поезда. При наличии достаточного спроса будут добавлены еще три. Число вагонов в летний сезон увеличивается примерно вдвое (почти до 900 вагонов). Кроме того, для обслуживания пассажиров компания привлекает дополнительных сотрудников: летом число проводников увеличится почти вдвое – до трех тысяч человек.

https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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