Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше
Сезонные поезда в Крым отправились на месяц раньше, число составов в этом году увеличилось
© Константин МихальчевскийЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
© Константин Михальчевский
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" в 2023 году на месяц раньше, чем в прошлые годы, запустила большую часть сезонных поездов в Крым, они отправились на полуостров уже перед майскими праздниками, сообщает пресс-служба перевозчика.
В частности, составы отправились по маршрутам Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Севастополь (он будет курсировать чаще, чем в прошлом году – раз в неделю), Волгоград – Симферополь.
Кроме того, впервые в этом году и тоже до майских праздников, были назначены поезда: Ростов-на-Дону – Симферополь, Уфа – Симферополь, Челябинск – Севастополь.
Ранее эти станции для поездов "Таврия" были промежуточными. В этом году – стали начальными. В компании уточнили, чтоешения по оптимизации маршрутной сети принимались на основе анализа пассажиропотока и для удобства туристов.
Из Москвы до Симферополя на майские праздники назначены, в том числе, два дополнительных поезда с Павелецкого вокзала (они будут курсировать все лето). Еще два рейса состава (№159/160 Москва – Симферополь) с Казанского вокзала отправляются 27, 29 апреля для удовлетворения возросшего спроса перед майскими праздниками.
Всего с 28 апреля по 9 мая 2023 года в направлении Крыма и обратно поездами "Таврия" планируется перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В разные города полуострова Крым (Симферополь, Севастополь, Евпатория) на майские праздники каждый день будет прибывать от 8 до 11 поездов (в прошлом году число их было пять-шесть). Самые популярные станции посадки и высадки традиционны: Симферополь, Севастополь, Владиславовка, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.
Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля - более семи тысяч человек. Примерно столько же, сколько 50 среднестатистических самолетов.
На курортный сезон 2023 года в республику Крым и город Севастополь назначены 19 поездов. Шесть составов из Москвы, два из Санкт-Петербурга (оба ежедневных) и 11 - из регионов. Сейчас из столицы на весь курортный сезон (с мая по сентябрь) уже назначены два дополнительных поезда. При наличии достаточного спроса будут добавлены еще три. Число вагонов в летний сезон увеличивается примерно вдвое (почти до 900 вагонов). Кроме того, для обслуживания пассажиров компания привлекает дополнительных сотрудников: летом число проводников увеличится почти вдвое – до трех тысяч человек.