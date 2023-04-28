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Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
11:27 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/krym-1868387684.html
Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше
Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше - РИА Новости, 28.04.2023
Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше
Компания "Гранд Сервис Экспресс" в 2023 году на месяц раньше, чем в прошлые годы, запустила большую часть сезонных поездов в Крым, они отправились на полуостров РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:27
2023-04-28T11:27
туризм
туризм
новости - туризм
гранд сервис экспресс
москва
севастополь
симферополь
отдых в россии
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" в 2023 году на месяц раньше, чем в прошлые годы, запустила большую часть сезонных поездов в Крым, они отправились на полуостров уже перед майскими праздниками, сообщает пресс-служба перевозчика.В частности, составы отправились по маршрутам Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Севастополь (он будет курсировать чаще, чем в прошлом году – раз в неделю), Волгоград – Симферополь.Кроме того, впервые в этом году и тоже до майских праздников, были назначены поезда: Ростов-на-Дону – Симферополь, Уфа – Симферополь, Челябинск – Севастополь.Ранее эти станции для поездов "Таврия" были промежуточными. В этом году – стали начальными. В компании уточнили, чтоешения по оптимизации маршрутной сети принимались на основе анализа пассажиропотока и для удобства туристов.Из Москвы до Симферополя на майские праздники назначены, в том числе, два дополнительных поезда с Павелецкого вокзала (они будут курсировать все лето). Еще два рейса состава (№159/160 Москва – Симферополь) с Казанского вокзала отправляются 27, 29 апреля для удовлетворения возросшего спроса перед майскими праздниками.Всего с 28 апреля по 9 мая 2023 года в направлении Крыма и обратно поездами "Таврия" планируется перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.В разные города полуострова Крым (Симферополь, Севастополь, Евпатория) на майские праздники каждый день будет прибывать от 8 до 11 поездов (в прошлом году число их было пять-шесть). Самые популярные станции посадки и высадки традиционны: Симферополь, Севастополь, Владиславовка, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля - более семи тысяч человек. Примерно столько же, сколько 50 среднестатистических самолетов.На курортный сезон 2023 года в республику Крым и город Севастополь назначены 19 поездов. Шесть составов из Москвы, два из Санкт-Петербурга (оба ежедневных) и 11 - из регионов. Сейчас из столицы на весь курортный сезон (с мая по сентябрь) уже назначены два дополнительных поезда. При наличии достаточного спроса будут добавлены еще три. Число вагонов в летний сезон увеличивается примерно вдвое (почти до 900 вагонов). Кроме того, для обслуживания пассажиров компания привлекает дополнительных сотрудников: летом число проводников увеличится почти вдвое – до трех тысяч человек.
https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html
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туризм, новости - туризм, гранд сервис экспресс , москва, севастополь, симферополь, отдых в россии, республика крым
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гранд Сервис Экспресс , Москва, Севастополь, Симферополь, отдых в России, Республика Крым
Сезонные поезда в Крым поехали на месяц раньше

Сезонные поезда в Крым отправились на месяц раньше, число составов в этом году увеличилось

© Константин МихальчевскийЖелезнодорожный вокзал в Симферополе
Железнодорожный вокзал в Симферополе
© Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" в 2023 году на месяц раньше, чем в прошлые годы, запустила большую часть сезонных поездов в Крым, они отправились на полуостров уже перед майскими праздниками, сообщает пресс-служба перевозчика.
В частности, составы отправились по маршрутам Санкт-ПетербургЕвпатория, МурманскСевастополь (он будет курсировать чаще, чем в прошлом году – раз в неделю), ВолгоградСимферополь.
Кроме того, впервые в этом году и тоже до майских праздников, были назначены поезда: Ростов-на-Дону – Симферополь, Уфа – Симферополь, Челябинск – Севастополь.
Ранее эти станции для поездов "Таврия" были промежуточными. В этом году – стали начальными. В компании уточнили, чтоешения по оптимизации маршрутной сети принимались на основе анализа пассажиропотока и для удобства туристов.
Из Москвы до Симферополя на майские праздники назначены, в том числе, два дополнительных поезда с Павелецкого вокзала (они будут курсировать все лето). Еще два рейса состава (№159/160 Москва – Симферополь) с Казанского вокзала отправляются 27, 29 апреля для удовлетворения возросшего спроса перед майскими праздниками.
Всего с 28 апреля по 9 мая 2023 года в направлении Крыма и обратно поездами "Таврия" планируется перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В разные города полуострова Крым (Симферополь, Севастополь, Евпатория) на майские праздники каждый день будет прибывать от 8 до 11 поездов (в прошлом году число их было пять-шесть). Самые популярные станции посадки и высадки традиционны: Симферополь, Севастополь, Владиславовка, Ростов-на-Дону, Краснодар, Санкт-Петербург, Москва.
Больше всего пассажиров перевезут поезда, которые прибывают в Крым 29 апреля - более семи тысяч человек. Примерно столько же, сколько 50 среднестатистических самолетов.
На курортный сезон 2023 года в республику Крым и город Севастополь назначены 19 поездов. Шесть составов из Москвы, два из Санкт-Петербурга (оба ежедневных) и 11 - из регионов. Сейчас из столицы на весь курортный сезон (с мая по сентябрь) уже назначены два дополнительных поезда. При наличии достаточного спроса будут добавлены еще три. Число вагонов в летний сезон увеличивается примерно вдвое (почти до 900 вагонов). Кроме того, для обслуживания пассажиров компания привлекает дополнительных сотрудников: летом число проводников увеличится почти вдвое – до трех тысяч человек.
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
24 апреля, 17:36
 
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