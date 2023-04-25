https://ria.ru/20230425/sochi-1867575023.html

В Сочи назвали дату открытия пляжей

В Сочи назвали дату открытия пляжей - РИА Новости, 25.04.2023

В Сочи назвали дату открытия пляжей

Сочинские городские пляжи откроют 1 июня, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:52

2023-04-25T13:52

2023-04-25T13:52

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СОЧИ, 25 апр — РИА Новости. Сочинские городские пляжи откроют 1 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.Как пояснили РИА Новости в мэрии, сейчас зимнюю инфраструктуру прибрежных территорий переоборудуют на летнюю."Подготовка пляжной инфраструктуры для отдыха завершена на курорте на 50 процентов. С мая объекты постепенно будут приступать к работе и к 1 июня заработают в полном объеме", — говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что в этом году патрулировать прибрежную зону будут 750 матросов-спасателей. Сейчас они проходят инструктаж по теории и практике безопасности.Всего в Сочи будут открыты 180 пляжей, что на десять больше, чем годом ранее.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, власти региона рекомендовали муниципалитетам подготовить пляжи чуть раньше — к 1 мая, чтобы приехавшие на праздники туристы, смогли не купаться, но хотя бы прогуливаться по ним в комфортных условиях.

https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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