https://ria.ru/20230424/egipet-1867393544.html

Рейсов в Египет из России станет больше

Рейсов в Египет из России станет больше - РИА Новости, 24.04.2023

Рейсов в Египет из России станет больше

С середины мая еще один перевозчик – AZUR air – будет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:15

2023-04-24T17:15

2023-04-24T17:15

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С середины мая еще один перевозчик – AZUR air – будет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает TourDom.ru.Рейсы запланированы с 17 мая из Внуково на Boeing 767 с периодичностью шесть раз в неделю.По словам турагентов, Coral Travel уже продает летние путевки с этим перелетом. Сейчас основная часть перевозки на линии Москва – Египет приходится на вылеты "Аэрофлота" в интересах Библио-Глобуса. Рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду выполняются ежедневно.Значительный объем туров компания формирует на базе перелета египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines. В Хургаду перевозчик летает из Шереметьево по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Шарм – по вторникам, средам, пятницам и субботам.Кроме того, есть рейсы авиакомпании "Россия", которые выполняются с периодичностью два раза в неделю на оба египетских курорта.На самолетах Southwind возит своих туристов в Египет туроператор Pegas Touristik. Рейсы выполняются с технической посадкой для дозаправки в Анталье. Airbus А321 летает в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям, а раз в месяц – еще и по пятницам.Кроме того, рейсы на курорты Красного моря выполняет Red Wings. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов – Домодедово и Жуковский. Туры с этой перевозкой предлагает своим клиентам Fun & Sun.

https://ria.ru/20230407/samolet-1863741314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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