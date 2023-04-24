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Рейсов в Египет из России станет больше - РИА Новости, 24.04.2023
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Туризм
 
17:15 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/egipet-1867393544.html
Рейсов в Египет из России станет больше
Рейсов в Египет из России станет больше - РИА Новости, 24.04.2023
Рейсов в Египет из России станет больше
С середины мая еще один перевозчик – AZUR air – будет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:15
2023-04-24T17:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
хургада
египет
шереметьево (аэропорт)
coral travel
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С середины мая еще один перевозчик – AZUR air – будет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает TourDom.ru.Рейсы запланированы с 17 мая из Внуково на Boeing 767 с периодичностью шесть раз в неделю.По словам турагентов, Coral Travel уже продает летние путевки с этим перелетом. Сейчас основная часть перевозки на линии Москва – Египет приходится на вылеты "Аэрофлота" в интересах Библио-Глобуса. Рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду выполняются ежедневно.Значительный объем туров компания формирует на базе перелета египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines. В Хургаду перевозчик летает из Шереметьево по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Шарм – по вторникам, средам, пятницам и субботам.Кроме того, есть рейсы авиакомпании "Россия", которые выполняются с периодичностью два раза в неделю на оба египетских курорта.На самолетах Southwind возит своих туристов в Египет туроператор Pegas Touristik. Рейсы выполняются с технической посадкой для дозаправки в Анталье. Airbus А321 летает в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям, а раз в месяц – еще и по пятницам.Кроме того, рейсы на курорты Красного моря выполняет Red Wings. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов – Домодедово и Жуковский. Туры с этой перевозкой предлагает своим клиентам Fun &amp; Sun.
https://ria.ru/20230407/samolet-1863741314.html
хургада
египет
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новости - туризм, туризм, туристы, хургада, египет, шереметьево (аэропорт), coral travel, boeing 767, аэрофлот, шарм-эш-шейх, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Хургада, Египет, Шереметьево (аэропорт), Coral Travel, Boeing 767, Аэрофлот, Шарм-эш-Шейх, куда можно лететь, Отдых на море
Рейсов в Египет из России станет больше

Еще одна авиакомпания начнет летать в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. С середины мая еще один перевозчик – AZUR air – будет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает TourDom.ru.
Рейсы запланированы с 17 мая из Внуково на Boeing 767 с периодичностью шесть раз в неделю.
По словам турагентов, Coral Travel уже продает летние путевки с этим перелетом.
Сейчас основная часть перевозки на линии Москва – Египет приходится на вылеты "Аэрофлота" в интересах Библио-Глобуса. Рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду выполняются ежедневно.
Значительный объем туров компания формирует на базе перелета египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines. В Хургаду перевозчик летает из Шереметьево по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Шарм – по вторникам, средам, пятницам и субботам.
Кроме того, есть рейсы авиакомпании "Россия", которые выполняются с периодичностью два раза в неделю на оба египетских курорта.
На самолетах Southwind возит своих туристов в Египет туроператор Pegas Touristik. Рейсы выполняются с технической посадкой для дозаправки в Анталье. Airbus А321 летает в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям, а раз в месяц – еще и по пятницам.
Кроме того, рейсы на курорты Красного моря выполняет Red Wings. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов – Домодедово и Жуковский. Туры с этой перевозкой предлагает своим клиентам Fun & Sun.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыХургадаЕгипетШереметьево (аэропорт)Coral TravelBoeing 767АэрофлотШарм-эш-Шейхкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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