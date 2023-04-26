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В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России - РИА Новости, 26.04.2023
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Туризм
 
13:20 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867842924.html
В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России
В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России - РИА Новости, 26.04.2023
В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью, полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот")... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:20
2023-04-26T13:20
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
волгоград
анталья (провинция)
турция
аэрофлот
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью, полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") четыре раза в неделю, начиная с 26 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.С 1 июля и до конца курортного сезона рейсы будут ежедневными. Также с 4 июня дважды в неделю из Волгограда в Анталью будут вылетать борта авиакомпании "Победа" (входит в Группу "Аэрофлот").Также "Аэрофлот" предлагает прямые вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы.
https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867327969.html
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анталья (провинция)
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новости - туризм, туризм, туристы, волгоград, анталья (провинция), турция, аэрофлот, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Волгоград, Анталья (провинция), Турция, Аэрофлот, куда можно лететь, Отдых на море
В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России

"Аэрофлот" открыл продажи на рейсы в Анталью из Волгограда

© РИА Новости / Мустафа Далпальта | Перейти в медиабанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью, полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") четыре раза в неделю, начиная с 26 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.
С 1 июля и до конца курортного сезона рейсы будут ежедневными. Также с 4 июня дважды в неделю из Волгограда в Анталью будут вылетать борта авиакомпании "Победа" (входит в Группу "Аэрофлот").
Также "Аэрофлот" предлагает прямые вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыВолгоградАнталья (провинция)ТурцияАэрофлоткуда можно лететьОтдых на море
 
 
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