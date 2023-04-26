https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867842924.html
В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России
В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России - РИА Новости, 26.04.2023
В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России
"Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью, полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот")... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:20
2023-04-26T13:20
2023-04-26T13:20
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые рейсы из Волгограда в Анталью, полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот") четыре раза в неделю, начиная с 26 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.С 1 июля и до конца курортного сезона рейсы будут ежедневными. Также с 4 июня дважды в неделю из Волгограда в Анталью будут вылетать борта авиакомпании "Победа" (входит в Группу "Аэрофлот").Также "Аэрофлот" предлагает прямые вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Сочи и Уфы.
https://ria.ru/20230424/turtsiya-1867327969.html
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РИА Новости
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В мае и июне появятся новые рейсы в Турцию из регионов России
"Аэрофлот" открыл продажи на рейсы в Анталью из Волгограда