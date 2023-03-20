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Межгосударственные отношения России и Китая

Межгосударственные отношения России и Китая - РИА Новости, 20.03.2023

Межгосударственные отношения России и Китая

Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T01:33

2023-03-20T01:33

2023-03-20T01:33

справки

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

ван и (политик)

шос

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Российско-китайские отношения характеризуются высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвленной организационной структурой и активными связями на всех уровнях.Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.После распада СССР правительство КНР 24 декабря 1991 года признало Российскую Федерацию в качестве правопреемницы международных прав и обязательств бывшего Советского Союза.Основные принципы и направления двустороннего взаимодействия отражены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 года.Современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как "отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".Осуществляются интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях.Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь встречались 39 раз. Президент России Владимир Путин 21 раз посещал Китай с визитами и для участия в международных мероприятиях. Он посещал Китай чаще, чем любой другой мировой лидер. Председатель КНР Си Цзиньпин посещал Россию с визитами восемь раз, в последний раз в июне 2019 года. 19 мая 2021 года президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в формате видеоконференции приняли участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае.28 июня в формате видеоконференции состоялась беседа Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.15 декабря 2021 года главы государств по видеосвязи подвели итоги года, обсудили состояние и перспективы практического взаимодействия в условиях пандемии, "сверили часы" по широкому спектру глобальных и региональных проблем.4 февраля 2022 года Владимир путин посетил Китай с рабочим визитом. В Пекине состоялись переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Акцент в переговорах был сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом сотрудничестве. Президент России также посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр, прошедшую на Национальном стадионе в китайской столице.7 сентября Владимир Путин встретился "на полях" Восточного экономического форума с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. 15 сентября президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры "на полях" саммита ШОС в Самарканде (Узбекистан). 30 декабря 2022 года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеоконференции. Лидеры РФ и Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подвели итоги уходящего года. 22 февраля 2023 года президент России Владимир Путин встретился с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая – начальником Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В ходе визита в Москву Ван И также встретился с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. 10 марта 2023 года Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину по случаю переизбрания на пост председателя Китайской Народной Республики. С 1996 года действует механизм регулярных (ежегодных) встреч глав правительств России и Китая. Очередная 27-я встреча прошла 5 декабря 2022 года в формате видеоконференции. Успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.Поддерживается активный контакт на уровне глав внешнеполитических ведомств.3 февраля 2022 года глава МИД РФ Сергей Ларов посетил Китай с рабочим визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. В последующем главы внешнеполитических ведомств России и Китая встречались 30 марта в городе Туньси (провинция Аньхой, Китай) "на полях" третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, 7 июля на острове Бали (Индонезия) "на полях" заседания министров иностранных дел "Группы двадцати", 28 июля в Ташкенте (Узбекистан) "на полях" заседания СМИД ШОС, 5 августа в Пномпене (Камбоджа) "на полях" мероприятий АСЕАН, АРФ и ВАС.21 сентября "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 15 ноября на острове Бали "на полях" саммита "Группы двадцати". 2 марта 2023 года в Нью-Дели "на полях" министерской встречи "Группы двадцати" состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Действует межпарламентская комиссия по сотрудничеству Совета Федерации и Государственной Думы с Всекитайским собранием народных представителей. На регулярной основе осуществляется обмен делегациями по линии профильных парламентских комитетов и комиссий, а также депутатских групп российско-китайской дружбы.В сентябре 2022 года парламентская делегация КНР посетила с визитом Россию. 9 сентября состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу. Также он встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и руководителями думских фракций.На регулярной основе организуются консультации по стратегической безопасности – 19 сентября 2022 года в городе Уишань (провинция Фуцзянь, КНР) состоялся их 17-й раунд. В тот же день было проведено 7-е заседание консультаций по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядка. Россия и Китай продуктивно взаимодействуют на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН и ее Совете Безопасности, "Группе двадцати", ШОС, БРИКС, АТЭС и в других форматах. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка и ключевым международным проблемам совпадают или близки. На этой основе поддерживается тесное взаимодействие в международных делах.Позиция России по тайваньскому вопросу зафиксирована в российско-китайском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года и состоит в том, что существует только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань.С самого начала украинского конфликта Китай занял сбалансированную позицию, высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования. При этом официальные представители КНР неоднократно публично заявляли о понимании истинных первопричин конфликта, указывая на деструктивную роль США и их сателлитов в разжигании этого конфликта, призывали к учету интересов в области безопасности всех вовлеченных сторон. Важнейшей составляющей двусторонних отношений является торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. Китай с 2010 года является крупнейшим торговым партнером Российской Федерации.Лидеры России и Китая поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами – довести его от 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. В феврале 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем – 250 миллиардов долларов в год.По данным российской статистики, в 2021 году двусторонний товарооборот увеличился на 35,2% до 140,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт составил 68 миллиардов долларов (+38,4%), импорт из КНР – 72,7 миллиарда долларов (+32,3%).По данным таможенного управления КНР товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2022 года увеличился на 29,3% и превысил 190 миллиардов долларов. Российский экспорт в Китай вырос на 43,4%, превысив 114 миллиардов долларов. В то же время импорт из КНР в РФ увеличился на 12,8%, составив более 76 миллиардов долларов.Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье и др. В структуре импорта России основная доля поставок приходится на машины, оборудование и транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль и обувь, металлы и изделия из них и др.Москва и Пекин намерены увеличивать долю национальных валют в двусторонних расчетах.В этих целях в последние годы была сформирована необходимая инфраструктура, в том числе заключено двустороннее соглашение о расчетах и платежах, в России действует уполномоченный банк по клирингу китайских юаней, на Московской бирже ведутся активные торги в паре рубль/юань. В 2022 году доля национальных валют в российско-китайских платежах составила около 50%. В России существенно возрос спрос на китайскую национальную валюту. В 2022 году в паре юань-рубль на Московской бирже объем торговли увеличился в 100 раз и превысил объем торгов в паре рубль-доллар. Кроме того, в течение 2022 года набрала популярность практика выпуска облигаций в китайской валюте российскими предприятиями. Это делали такие крупные компании как "Роснефть", "РУСАЛ", "Металлоинвест" и многие другие. Кроем того, в пять раз вырос выпуск кобейджинговых карт платежных систем "Мир" и UnionPay.Китай входит в число крупнейших инвесторов в российскую экономику. Накопленные прямые китайские инвестиции в Россию на начало 2020 года по российским данным составили 3,7 миллиарда долларов, а по оценкам китайской стороны – 12,8 миллиарда долларов. В портфеле Межправительственной Российско-Китайской комиссии – 79 значимых и перспективных проектов. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 160 миллиардов долларов. Прежде всего – в сферах добычи и переработки полезных ископаемых, промышленного производства, строительства объектов инфраструктуры, сельского хозяйства. Россия является одним из крупнейших экспортером топлива на китайский рынок.Первые трубопроводные поставки газа в Китай – по газопроводу "Сила Сибири" – начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в 2021 году они выросли в два с половиной раза – до 10,4 миллиарда кубометров. По итогам 2022 года поставки газа из России в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" достигли рекордного уровня в 15,5 миллиарда кубометров. Стороны рассчитывают к 2025 году выйти на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров.В начале февраля 2022 года "Газпром" подписал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) второй долгосрочный контракт – на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок, согласно ему, вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом газопровода "Сила Сибири - 2" и его продолжения через Монголию – газопровода "Союз Восток" – экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.6 сентября 2022 года "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переводе расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран – рублях и юанях.Сотрудничество между Китаем и Россией по развитию Дальнего Востока переживает период бурного роста. от общего объема иностранных инвестиций на Дальнем Востоке. Китайские компании принимают активное участие в работе Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.Москва и Пекин сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин. Это будут системы поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200. 19 мая 2021 года стартовало строительство новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Высокий уровень взаимного доверия способствует поступательному развитию военного и военно-технического сотрудничества. На регулярной основе осуществляются визиты представителей высшего командного состава, проводятся совместные военные учения. С соблюдением всех международно-правовых норм осуществляется торговля вооружением и военной техникой.Активно развиваются российско-китайские связи в области образовательного, научного и культурного сотрудничества.В 2006 году была начата традиция проведения перекрестных годов. Были организованы национальные Годы России и Китая. Затем состоялись Годы русского и китайского языков, Годы молодежных обменов, Годы туризма и др. В 2020-2021 годах были проведены Годы российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, в рамках которых состоялось около тысячи мероприятий (большинство в онлайн-формате). Церемония закрытия прошла 26 ноября 2021 года в формате телемоста. Согласно решению лидеров, в 2022-2023 годах стороны реализуют очередной крупный межгосударственный проект – Годы сотрудничества в области физической культуры и спорта.Флагманом двустороннего взаимодействия в области образования является Российско-Китайский университет в Шэньчжэне, созданный на базе МГУ им. М.В. Ломоносова и Пекинского политехнического института в 2016 году. В совместном университете обучаются более тысячи студентов и аспирантов, функционируют семь факультетов, в 2020 году были открыты три крупных научных центра с передовыми лабораториями в области вычислительной математики и кибернетики, химии и наук о материалах, перспективных проблем современной биологии.Осуществляется сотрудничество в области туризма. В 2019 году Россию посетили 1,8 миллиона граждан Китая. Китай посетили 2,3 миллиона россиян. Однако пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб туристическому сектору.С 6 февраля 2023 года Китай возобновил выездной туризм в Россию. 20 февраля Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии коронавируса.Россия и Китай тесно взаимодействуют в борьбе со вспышкой коронавируса. Страны оказали друг другу гуманитарную помощь, направили специалистов, на регулярной основе проводят экспертные консультации.По линии Российского фонда прямых инвестиций достигнуты договоренности о производстве отечественной вакцины "Спутник V" на мощностях фармацевтических компаний КНР. ООО "НПО Петровакс Фарм" сотрудничает с китайской компанией "Кансино" по разработке и производству в России китайского вакцинного препарата "Конвидеция".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, ван и (политик), шос, оон, всекитайское собрание народных представителей, сила сибири — 2