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ЧП и аварии вертолетов Robinson в России в 2020-2023 годах - РИА Новости, 17.02.2023
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ЧП и аварии вертолетов Robinson в России в 2020-2023 годах
ЧП и аварии вертолетов Robinson в России в 2020-2023 годах - РИА Новости, 17.02.2023
ЧП и аварии вертолетов Robinson в России в 2020-2023 годах
17 февраля северо-восточнее горы Красная на Сахалине совершил аварийную посадку вертолет Robinson. На его борту находились три человека. В результате ЧП... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:27
2023-02-17T11:27
справки
россия
происшествия
вертолеты
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202317 февраля северо-восточнее горы Красная на Сахалине совершил аварийную посадку вертолет Robinson. На его борту находились три человека. В результате ЧП пострадал один человек. В каком состоянии остальные находившиеся на борту, не уточняется. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели обнаружили разрушенный корпус воздушного судна. 202216 июля на Камчатке пропал вертолет Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково. На борту разбившегося судна было три человека, в том числе пилот – биатлонист Игорь Малиновский. Никто из находившихся на борту не выжил.2 июля частный вертолет Robinson R44, вылетевший с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку в реку Большой Абакан в Хакасии. Воздушное судно было обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. На борту вертолета был только пилот, он не пострадал.202110 декабря частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии. На борту судна находился только погиб, он погиб. 3 октября в Подмосковье вертолет Robinson R44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи Лыткарино. Все три человека на борту погибли. Возгорания после падения не было. Вертолет использовался для экскурсионных полетов. 17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, в районе острова Мудьюнг. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести. 202020 октября вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда – Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. На его борту находились трое мужчин и женщина. На месте крушения было обнаружено тело мужчины – гендиректора туристической компании "Дед Мороз" Олега Васильева. Спасателям не удалось найти тела остальных участников смертельного полета. 26 августа в Сочи в районе хребта Аибга совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека – пилот и три пассажира. В результате ЧП пострадали два человека. 4 августа на горе Белуха в Республике Алтай совершил жесткую посадку вертолет Robinson компании "Алтай-Авиа". На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, они не пострадали. 28 февраля вертолет Robinson, принадлежавший ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района Астраханской области. Пилот погиб. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, происшествия, вертолеты
Справки, Россия, Происшествия, Вертолеты
11:27 17.02.2023
 

ЧП и аварии вертолетов Robinson в России в 2020-2023 годах

© Фото : ЗМСУТ СК РФПоследствия крушения вертолета "Robinson R66" в Тверской области
Последствия крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : ЗМСУТ СК РФ
Последствия крушения вертолета "Robinson R66" в Тверской области
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2023

17 февраля северо-восточнее горы Красная на Сахалине совершил аварийную посадку вертолет Robinson. На его борту находились три человека. В результате ЧП пострадал один человек. В каком состоянии остальные находившиеся на борту, не уточняется. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели обнаружили разрушенный корпус воздушного судна.

2022

16 июля на Камчатке пропал вертолет Robinson, следовавший по маршруту от кальдеры вулкана Узон в село Мильково. На борту разбившегося судна было три человека, в том числе пилот – биатлонист Игорь Малиновский. Никто из находившихся на борту не выжил.
2 июля частный вертолет Robinson R44, вылетевший с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку в реку Большой Абакан в Хакасии. Воздушное судно было обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. На борту вертолета был только пилот, он не пострадал.

2021

10 декабря частный вертолет Robinson R66 потерпел крушение в районе озера Каракуль в Таштыпском районе Хакасии. На борту судна находился только погиб, он погиб.
3 октября в Подмосковье вертолет Robinson R44 упал в лесу в районе Тураевского шоссе вблизи Лыткарино. Все три человека на борту погибли. Возгорания после падения не было. Вертолет использовался для экскурсионных полетов.
17 мая вертолет Robinson упал в Архангельской области, в районе острова Мудьюнг. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести.

2020

20 октября вертолет Robinson R44 компании "АэроСоюз", выполнявший коммерческий рейс "Вологда – Великий Устюг", упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. На его борту находились трое мужчин и женщина. На месте крушения было обнаружено тело мужчины – гендиректора туристической компании "Дед Мороз" Олега Васильева. Спасателям не удалось найти тела остальных участников смертельного полета.
26 августа в Сочи в районе хребта Аибга совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека – пилот и три пассажира. В результате ЧП пострадали два человека.
4 августа на горе Белуха в Республике Алтай совершил жесткую посадку вертолет Robinson компании "Алтай-Авиа". На борту воздушного судна находились пилот и пассажир, они не пострадали.
28 февраля вертолет Robinson, принадлежавший ООО "Аэросоюз Волгоград", упал в районе села Линейное Наримановского района Астраханской области. Пилот погиб.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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