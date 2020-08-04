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На Алтае вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет Robinson компании "Алтай-Авиа" совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T15:06
усть-коксинский район
республика алтай
происшествия
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усть-коксинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_c77013c97bdbf4a23c1c67458c31e549.jpg
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РИА Новости
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усть-коксинский район, республика алтай, происшествия

На Алтае вертолет совершил жесткую посадку

14:47 04.08.2020 (обновлено: 15:06 04.08.2020)
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CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вертолет Robinson компании "Алтай-Авиа" совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На горе Белуха в Усть-Коксинском районе совершил жесткую посадку вертолет Robinson R66 компании "Алтай-Авиа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились пилот и пассажир, они не пострадали.
В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР заявили, что проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Сообщается, что на место происшествия выехала следственная группа. Идет проверка.
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Усть-Коксинский районРеспублика АлтайПроисшествия
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