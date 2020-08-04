https://ria.ru/20200804/1575354211.html
На Алтае вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет Robinson компании "Алтай-Авиа" совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T14:47
2020-08-04T15:06
усть-коксинский район
республика алтай
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574989950.html
усть-коксинский район
республика алтай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_c77013c97bdbf4a23c1c67458c31e549.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-коксинский район, республика алтай, происшествия