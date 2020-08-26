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В Сочи два человека пострадали при аварийной посадке вертолета
Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета Robinson возле Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:39
2020-08-26T16:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета Robinson возле <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."В районе хребта Аибга совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека – пилот и три пассажира", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ЧП пострадали два человека. На место происшествия направлен вертолет МЧС для эвакуации пострадавших.Начальник сочинского управления гражданской обороны и защиты населения администрации Вадим Снегирев сообщил, что состояние двух пострадавших при аварийной посадке вертолета в горах Сочи предварительно оценивается как средней тяжести.
https://ria.ru/20200720/1574610064.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

В Сочи два человека пострадали при аварийной посадке вертолета

15:39 26.08.2020 (обновлено: 16:14 26.08.2020)
1824
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет Robinson
Вертолет Robinson
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета Robinson возле Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В районе хребта Аибга совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека – пилот и три пассажира", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ЧП пострадали два человека. На место происшествия направлен вертолет МЧС для эвакуации пострадавших.
Начальник сочинского управления гражданской обороны и защиты населения администрации Вадим Снегирев сообщил, что состояние двух пострадавших при аварийной посадке вертолета в горах Сочи предварительно оценивается как средней тяжести.
Служебная машина МЧС
20 июля, 17:40
Очевидец сообщил об аварийной посадке вертолета в Новосибирской области
220410
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
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