https://ria.ru/20200826/vertolet-1576336836.html

В Сочи два человека пострадали при аварийной посадке вертолета

Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета Robinson возле Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:39

2020-08-26T15:39

2020-08-26T16:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета Robinson возле <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ."В районе хребта Аибга совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека – пилот и три пассажира", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ЧП пострадали два человека. На место происшествия направлен вертолет МЧС для эвакуации пострадавших.Начальник сочинского управления гражданской обороны и защиты населения администрации Вадим Снегирев сообщил, что состояние двух пострадавших при аварийной посадке вертолета в горах Сочи предварительно оценивается как средней тяжести.

https://ria.ru/20200720/1574610064.html

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия