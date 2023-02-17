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Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023
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Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson
Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023
Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson
Вертолет Robinson, пропавший с радаров на Сахалине, совершил аварийную посадку, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:31
2023-02-17T11:55
происшествия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
robinson r-44
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вертолет Robinson, пропавший с радаров на Сахалине, совершил аварийную посадку, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место выдвинулись на снегоходах спасатели. В готовность к вылету привели вертолет Ми-8.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, при аварийной посадке пострадал один человек, его эвакуировали в больницу. В каком состоянии остальные находившиеся на борту, не уточняется.По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели обнаружили разрушенный корпус воздушного судна. О том, что вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, перестал выходить на связь, стало известно около 10:00 мск. Всего на борту было три человека.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.
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сахалин
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происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), robinson r-44
Происшествия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Robinson R-44
10:31 17.02.2023 (обновлено: 11:55 17.02.2023)
 
Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson

МЧС: пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку у горы Красная

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вертолет Robinson, пропавший с радаров на Сахалине, совершил аварийную посадку, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место выдвинулись на снегоходах спасатели. В готовность к вылету привели вертолет Ми-8.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, при аварийной посадке пострадал один человек, его эвакуировали в больницу. В каком состоянии остальные находившиеся на борту, не уточняется.
По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели обнаружили разрушенный корпус воздушного судна.
О том, что вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, перестал выходить на связь, стало известно около 10:00 мск. Всего на борту было три человека.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.
Последствия крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
11:27
ЧП и аварии вертолетов Robinson в России в 2020-2023 годах
 
ПроисшествияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Robinson R-44
 
 
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