https://ria.ru/20230217/vertolet-1852596929.html
Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson
Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023
Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson
Вертолет Robinson, пропавший с радаров на Сахалине, совершил аварийную посадку, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:31
2023-02-17T10:31
2023-02-17T11:55
происшествия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
robinson r-44
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вертолет Robinson, пропавший с радаров на Сахалине, совершил аварийную посадку, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место выдвинулись на снегоходах спасатели. В готовность к вылету привели вертолет Ми-8.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, при аварийной посадке пострадал один человек, его эвакуировали в больницу. В каком состоянии остальные находившиеся на борту, не уточняется.По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели обнаружили разрушенный корпус воздушного судна. О том, что вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, перестал выходить на связь, стало известно около 10:00 мск. Всего на борту было три человека.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.
https://ria.ru/20230217/vertolety-1852611387.html
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), robinson r-44
Происшествия, Сахалин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Robinson R-44
10:31 17.02.2023 (обновлено: 11:55 17.02.2023)
Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson
МЧС: пропавший на Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку у горы Красная