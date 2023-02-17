https://ria.ru/20230217/vertolet-1852596929.html

Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson

Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson - РИА Новости, 17.02.2023

Спасатели нашли пропавший на Сахалине вертолет Robinson

Вертолет Robinson, пропавший с радаров на Сахалине, совершил аварийную посадку, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:31

2023-02-17T10:31

2023-02-17T11:55

происшествия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

robinson r-44

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вертолет Robinson, пропавший с радаров на Сахалине, совершил аварийную посадку, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."Сообщение об аварийной посадке вертолета Robinson R-44 северо-восточнее горы Красная поступило в ОДС МЧС от координационного центра поиска и спасения по Сахалинской области", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место выдвинулись на снегоходах спасатели. В готовность к вылету привели вертолет Ми-8.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, при аварийной посадке пострадал один человек, его эвакуировали в больницу. В каком состоянии остальные находившиеся на борту, не уточняется.По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели обнаружили разрушенный корпус воздушного судна. О том, что вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, перестал выходить на связь, стало известно около 10:00 мск. Всего на борту было три человека.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.

https://ria.ru/20230217/vertolety-1852611387.html

сахалин

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), robinson r-44