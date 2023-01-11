https://ria.ru/20230111/napadeniya-1844076674.html

Случаи нападения с ножом на людей во Франции

Случаи нападения с ножом на людей во Франции - РИА Новости, 11.01.2023

Случаи нападения с ножом на людей во Франции

на Северном вокзале Парижа неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям. Как уточняет газета Figaro, пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:48

2023-01-11T11:48

2023-01-11T11:50

справки

франция

нападения

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202311 января на Северном вокзале Парижа неизвестный нанес ножевые ранения нескольким людям. Как уточняет газета Figaro, пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе сотрудник пограничной полиции. Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила изданию, что подозреваемый также получил ранение, его эвакуировали с места преступления. Сообщается также о том, что нарушилось движение нескольких поездов. 202231 декабря в Реймсе 23-летний афганец ударил 34-летнюю женщину ножом в горло во время пробежки. Она была госпитализирована в больницу, ее жизни ничего не угрожало. Подозреваемый был арестован и помещен под стражу в тот же день. 10 августа в парижском аэропорту Шарля де Голля агрессивно настроенный вооруженный мужчина стал угрожать ножом полицейским. Полицию вызвали сотрудники терминала аэропорта, которые попросили бездомного переместиться, он отказался. Полицейские неоднократно просили мужчину бросить нож, но злоумышленник не прислушался к их требованиям и скончался от огнестрельных ранений. Погибшему было 32 года, он был бездомным, приехавшим в Париж из заморского департамента Мартиника. 12 марта на набережной Старого порта в Марселе неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников муниципальной полиции. В результате нападения один полицейский получил ранения. Мотивы нападавшего были неизвестны. По данным агентства Франс Пресс, полиция открыла огонь по злоумышленнику, он скончался. (РИА Новости, 12 марта 2022 года, 13:12).14 февраля на территории Северного вокзала в Париже мужчина стал угрожать полицейским ножом. У нападавшего, как утверждалось, был 30-сантиметровый нож. По информации министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, полицейские "подверглись нападению, им угрожал нападавший, который хотел ударить, ранить их, убить, они использовали свое административное оружие, чтобы нейтрализовать его, нападавший скончался". 202110 июля мужчина ранил ножом двух человек в торговом центре, расположенном во французском департаменте Сена и Марна. Инцидент произошел в магазине мобильных телефонов в результате конфликта между нападавшим и продавцом. Злоумышленник серьезно ранил продавца и еще одного мужчину, который попытался вмешаться. Один из пострадавших в результате нападения скончался от полученных ранений. Злоумышленник был задержан. 10 июля в Париже злоумышленник, вооруженный ножом, совершил нападение на мужчину и женщину. Мужчина, испанский турист, был ранен в горло, его жизни ничто не угрожало. Женщина при этом не пострадала. Подозреваемый был задержан. Причиной конфликта стала кража велосипеда.28 мая неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Пострадавшая получила серьезные ранения. Отмечалось, что мужчина, попадавший ранее в поле зрения правоохранительных органов, страдал тяжелым психическим расстройством. Преступник был задержан, в результате задержания он получил серьезные ранения. 10 мая женщина во французском департаменте Жиронда напала с ножом на полицейского. После того, как неизвестная атаковала полицейского, его коллега выстрелил в нападавшую. От полученных ранений она скончалась. 23 апреля во французской коммуне Рамбуйе мужчина с ножом напал на женщину, которая занималась в комиссариате административными вопросами, и ударил ее несколько раз в горло. 49-летняя сотрудница полиции скончалась. Нападавший скончался из-за ран, полученных при задержании. Известно, что у него было гражданство Туниса, а во Францию он приехал в 2009 году. 202030 октября в 15-м округе Парижа мужчина с ножом пытался наброситься на полицейских. По словам представителя правоохранительных органов, в полицию поступил вызов в связи с тем, что человек с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома, у него было два ножа. Он попытался наброситься на полицейских и был задержан. В результате инцидента никто не пострадал. 29 октября в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, несколько получили ранения. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Атаковавшего задержали. В этот же день, по информации французских СМИ, в Авиньоне мужчина пытался зарезать полицейских. По предварительным данным, его застрелили. Других подробностей не сообщалось. 25 сентября нападение c использованием холодного оружия произошло в 11-м округе Парижа, где ранее располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая переехала после теракта в 2015 году. В результате нападения были ранены два человека – сотрудники информационного агентства Premières Lignes. Один из предполагаемых нападавших был задержан недалеко от места происшествия – у площади Бастилии. Второй предполагаемый злоумышленник был задержан у метро Ришар Ленуар. Позднее агентство Франс Пресс сообщило о задержании еще пяти человек в рамках расследования. 16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство произошло у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. 15 апреля в пригороде Парижа Сена-Сен-Дени злоумышленник набросился на полицейского в патруле. В руках у мужчины был нож с лезвием длиной около 30 сантиметров. Полицейский из табельного оружия застрелил мужчину. Причины поступка нападавшего не сообщались. 4 апреля в городе Роман-сюр-Изер в департаменте Дром мужчина с ножом напал на людей, в результате чего два человека погибли, еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали, им оказался выходец из Судана 1987 года рождения. Также были задержаны еще двое уроженцев Судана – соседи нападавшего. К расследованию обстоятельств нападения подключилась антитеррористическая прокуратура, поскольку при обыске дома у нарушителя спокойствия были найдены рукописные документы, автор которых жаловался, что "живет в стране неверующих". По информации СМИ, напавший с ножом на прохожих переживал из-за распространения коронавируса и считал, что заражен им сам.3 февраля неизвестный напал с ножом на сотрудника жандармерии в коммуне Дьёз на северо-востоке Франции. Жандарм в ответ сперва применил слезоточивый снаряд, а затем дважды выстрелил по нападавшему. Мужчина был госпитализирован с ранением в область живота. 3 января в пригороде Парижа мужчина по имени Натан С. с ножом набросился на прохожих. От его действий пострадали три человека, один из них впоследствии скончался. Сам нападавший был убит, получив ранения в результате стрельбы, открытой прибывшими на место полицейскими. Также сообщалось, что нападавший был психически нездоров и не находился в списке экстремистов. Вместе с тем, поступала информация о том, что мужчина в 2017 году принял ислам, а во время нападения выкрикивал "Аллах Акбар". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, франция, нападения