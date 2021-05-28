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СМИ: напавший на сотрудницу полиции во Франции страдал психическим расстройством
СМИ: напавший на сотрудницу полиции во Франции страдал психическим расстройством - РИА Новости, 28.05.2021
СМИ: напавший на сотрудницу полиции во Франции страдал психическим расстройством
Напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом страдал тяжелым психическим расстройством, передаёт телеканал BFM TV. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:21
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франция
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом страдал тяжелым психическим расстройством, передаёт телеканал BFM TV.Отмечается, что мужчина, попадавший ранее в поле зрения правоохранительных органов, страдал тяжелым психическим расстройством.Ранее сообщалось, что преступник был задержан, в результате задержания он получил серьёзные ранения, его состояние оценивается как тяжёлое.В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Пострадавшая получила серьезные ранения.Инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.
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Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую
Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую
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франция, нант, в мире

СМИ: напавший на сотрудницу полиции во Франции страдал психическим расстройством

15:21 28.05.2021 (обновлено: 15:39 28.05.2021)
 
© AFP 2021 / Loic VenanceСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейскую в городе Нант, Франция
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейскую в городе Нант, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AFP 2021 / Loic Venance
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом страдал тяжелым психическим расстройством, передаёт телеканал BFM TV.
Отмечается, что мужчина, попадавший ранее в поле зрения правоохранительных органов, страдал тяжелым психическим расстройством.
Ранее сообщалось, что преступник был задержан, в результате задержания он получил серьёзные ранения, его состояние оценивается как тяжёлое.
В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Пострадавшая получила серьезные ранения.
Инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейскую в городе Нант, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 15:04
СМИ рассказали о подозреваемом в нападении на сотрудницу полиции в Нанте
 
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