https://ria.ru/20210528/nant-1734603556.html

СМИ: напавший на сотрудницу полиции во Франции страдал психическим расстройством

СМИ: напавший на сотрудницу полиции во Франции страдал психическим расстройством - РИА Новости, 28.05.2021

СМИ: напавший на сотрудницу полиции во Франции страдал психическим расстройством

Напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом страдал тяжелым психическим расстройством, передаёт телеканал BFM TV. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:21

2021-05-28T15:21

2021-05-28T15:39

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Напавший на сотрудницу полиции под французским Нантом страдал тяжелым психическим расстройством, передаёт телеканал BFM TV.Отмечается, что мужчина, попадавший ранее в поле зрения правоохранительных органов, страдал тяжелым психическим расстройством.Ранее сообщалось, что преступник был задержан, в результате задержания он получил серьёзные ранения, его состояние оценивается как тяжёлое.В пятницу утром неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом. Пострадавшая получила серьезные ранения.Инцидент произошел в полицейском участке, после нападения злоумышленник забрал у пострадавшей пистолет и скрылся. Полиция предупредила жителей о возможной опасности. На данный момент нет информации о возможных мотивах преступления.

https://ria.ru/20210528/nant-1734600783.html

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Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую Оцепленная территория: под Нантом ведутся поиски напавшего на полицейскую 2021-05-28T15:21 true PT0M42S

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