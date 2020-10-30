https://ria.ru/20201030/napadenie-1582354032.html

Источник: в Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом

Источник: в Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом

Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.10.2020

2020-10-30T18:49

2020-10-30T18:49

2020-10-30T19:19

вооруженные нападения во франции

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел в 15-м округе Парижа около 15:00 (17:00 мск).Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет, добавил источник.По всей территории Франции на максимально высоком уровне действует план по противодействию терроризму Vigipirate.Его ввели накануне после нападения с ножом уроженца Туниса на людей около собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".Президент Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.

https://ria.ru/20201030/tunis-1582351093.html

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

франция

париж

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, франция, париж, в мире