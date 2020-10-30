Источник: в Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом
18:49 30.10.2020 (обновлено: 19:19 30.10.2020)
ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступил вызов в связи с тем, что человек с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома. У него было два ножа. И он попытался наброситься на полицейских", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в 15-м округе Парижа около 15:00 (17:00 мск).
Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет, добавил источник.
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