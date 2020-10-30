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Источник: в Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом
Источник: в Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом
Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.10.2020
2020-10-30T18:49
2020-10-30T19:19
вооруженные нападения во франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел в 15-м округе Парижа около 15:00 (17:00 мск).Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет, добавил источник.По всей территории Франции на максимально высоком уровне действует план по противодействию терроризму Vigipirate.Его ввели накануне после нападения с ножом уроженца Туниса на людей около собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".Президент Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.
https://ria.ru/20201030/tunis-1582351093.html
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
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вооруженные нападения во франции, франция, париж, в мире

Источник: в Париже задержали напавшего на полицейских мужчину с ножом

18:49 30.10.2020 (обновлено: 19:19 30.10.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который пытался наброситься на них с ножами в 15-м округе Парижа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В полицию поступил вызов в связи с тем, что человек с ножом стучал в дверь своей соседки. Женщина была напугана и вызвала полицию. На место оперативно прибыли полицейские, они встретили мужчину во дворе дома. У него было два ножа. И он попытался наброситься на полицейских", — сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в 15-м округе Парижа около 15:00 (17:00 мск).
Мужчину задержали. В ходе инцидента раненых нет, добавил источник.
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
18:39
Тунис проверит причастность новой группировки к теракту в Ницце
По всей территории Франции на максимально высоком уровне действует план по противодействию терроризму Vigipirate.
Его ввели накануне после нападения с ножом уроженца Туниса на людей около собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".
Президент Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Вчера, 15:31
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