https://ria.ru/20210710/parizh-1740753725.html

В Париже один человек пострадал при нападении с ножом

В Париже один человек пострадал при нападении с ножом - РИА Новости, 10.07.2021

В Париже один человек пострадал при нападении с ножом

Один человек пострадал в результате нападения с канцелярским ножом в районе мэрии Парижа, сообщает французский телеканал LCI. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-10T19:10

2021-07-10T19:10

2021-07-10T19:10

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ПАРИЖ, 10 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате нападения с канцелярским ножом в районе мэрии Парижа, сообщает французский телеканал LCI.По данным телеканала, злоумышленник совершил нападение на мужчину и женщину. Отмечается, что мужчина, испанский турист, был ранен в горло, его жизни ничто не угрожает. Женщина при этом не пострадала.Телеканал сообщает, что подозреваемый был задержан. Предположительно, он действовал, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным телеканала, причиной конфликта стала кража велосипеда.

https://ria.ru/20210710/nozh-1740738993.html

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франция, париж, в мире