https://ria.ru/20230111/nozh-1844044904.html

В Париже мужчина ранил ножом несколько человек на вокзале

В Париже мужчина ранил ножом несколько человек на вокзале - РИА Новости, 11.01.2023

В Париже мужчина ранил ножом несколько человек на вокзале

Неизвестный напал с ножом на прохожих на Северном вокзале в Париже, передает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:07

2023-01-11T10:07

2023-01-11T12:03

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на прохожих на Северном вокзале в Париже, передает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.Как уточняет газета Figaro со ссылкой на источники, пострадали по меньшей мере шесть человек, в тот числе сотрудник пограничной полиции. Жизни пяти из них ничего не угрожает, один человек находится в тяжелом состоянии.Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила газете, что подозреваемый также ранен, его эвакуировали с места преступления.Как уточнил телеканал BFMTV, нападавший получил три пулевых ранения и находится в критическом состоянии.Инцидент произошел в 06:45 утра.Мэр Парижа Анн Идальго, глава МВД Франции Жеральд Дарманен, а также министр транспорта Клеман Бон и префект Парижа Лоран Нуньез прибыли на место происшествия.Полиция начала расследование, мотивы нападавшего остаются неизвестны. Сейчас власти не рассматривают инцидент как акт терроризма.Северный вокзал Парижа является одним из самых крупных международных вокзалов в Европе.

https://ria.ru/20220719/ierusalim-1803521443.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, париж, франция