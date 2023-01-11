10:07 11.01.2023 (обновлено: 12:03 11.01.2023)
В Париже мужчина ранил ножом несколько человек на вокзале
В Париже нейтрализовали мужчину, ранившего ножом несколько человек на вокзале
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAФранцузские полицейские на Северном вокзале в Париже, где мужчина напал с ножом на прохожих. 11 января 2023
Французские полицейские на Северном вокзале в Париже, где мужчина напал с ножом на прохожих. 11 января 2023
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Неизвестный напал с ножом на прохожих на Северном вокзале в Париже, передает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.
"Несколько человек получили ножевые ранения от человека, который был нейтрализован полицией", — говорится в сообщении.
Как уточняет газета Figaro со ссылкой на источники, пострадали по меньшей мере шесть человек, в тот числе сотрудник пограничной полиции. Жизни пяти из них ничего не угрожает, один человек находится в тяжелом состоянии.
Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила газете, что подозреваемый также ранен, его эвакуировали с места преступления.
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Как уточнил телеканал BFMTV, нападавший получил три пулевых ранения и находится в критическом состоянии.
Инцидент произошел в 06:45 утра.
Мэр Парижа Анн Идальго, глава МВД Франции Жеральд Дарманен, а также министр транспорта Клеман Бон и префект Парижа Лоран Нуньез прибыли на место происшествия.
Полиция начала расследование, мотивы нападавшего остаются неизвестны. Сейчас власти не рассматривают инцидент как акт терроризма.
Северный вокзал Парижа является одним из самых крупных международных вокзалов в Европе.
Полиция начала расследование, мотивы нападавшего остаются неизвестны. Сейчас власти не рассматривают инцидент как акт терроризма.
Северный вокзал Парижа является одним из самых крупных международных вокзалов в Европе.
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