https://ria.ru/20221030/davka-1827885426.html

Случаи гибели людей в давках на массовых мероприятиях в 2018-2022 годах

Случаи гибели людей в давках на массовых мероприятиях в 2018-2022 годах - РИА Новости, 30.10.2022

Случаи гибели людей в давках на массовых мероприятиях в 2018-2022 годах

29 октября в Сеуле (Южная Корея) в давке погибли более 150 человек, еще более 100 пострадали. Более 3,7 тысячи числятся пропавшими без вести после давки... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:57

2022-10-30T12:57

2022-10-30T12:57

справки

касем сулеймани

мохаммад бухари

кербела (город)

танзания

камерун

корпус стражей исламской революции

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202229 октября в Сеуле (Южная Корея) в давке погибли более 150 человек, еще более 100 пострадали. Более 3,7 тысячи числятся пропавшими без вести после давки. Трагедия произошла в районе Итхэвон возле отеля "Гамильтон", где люди собрались в преддверии празднования Хэллоуина. Среди погибших - 22 иностранца, в том числе четыре гражданки РФ. Согласно разъяснению спасательных служб, ряды скопившихся в начале переулка людей могли споткнуться и упасть, задавив впереди идущих, что вызвало эффект домино и спровоцировало давку у выхода из переулка.2 октября на футбольном стадионе в Маланге (Индонезия) возникла давка после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая" (2:3). Болельщики проигравшего клуба выбежали на поле. Сотрудники полиции применили против фанатов слезоточивый газ, из-за чего начались паника. В результате возникшей давки погибли 133 человека, из них 32 ребенка.28 мая в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс погиб 31 человек. На мероприятии церковь собиралась раздать подарки и еду для помощи малоимущим. Было начато расследование для установления причин трагедии.25 января в Яунде (Камерун) на стадионе "Олембе" произошла давка перед матчем 1/8 финала в столице Камеруна, в котором хозяева турнира должны были встретиться со сборной Коморских островов. На трибуны хотели пройти около 50 тысяч болельщиков, вместимость арены составляет 60 тысяч. Однако из-за ковидных ограничений он не мог быть заполнен более чем на 80%. В результате восемь человек погибли и около 50 получили ранения.20215 ноября на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас погибло 10 человек. ЧП произошло в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек.16 мая в израильском поселении Гиват-Зеев под Иерусалимом обрушилась трибуна синагоги, на которой находилось большое количество людей. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, куда пришло много людей. В результате ЧП два человека погибли, более 200 были госпитализированы.В ночь на 30 апреля в результате возникшей давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон в Израиле погибли 45 участников церемонии и 150 пострадали. Сообщалось, что инцидент произошел, когда толпа паломников пыталась попасть в еще закрытый религиозный комплекс.202022 августа в результате давки на подпольной дискотеке в Лиме (Перу) погибли 13 человек. Полиция получила сообщение о дискотеке в одном из развлекательных заведений города, несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии. После того, как правоохранители приехали на место, люди, завидев их, стали разбегаться. Всего в заведении находилось порядка 120 человек. Образовалась давка, в которой погибли 13 человек, из них трое полицейских.2 февраля в давке в ходе службы в евангельской христианской церкви в городе Моши (Танзания) погибли 20 человек. ЧП произошло во время проповеди популярного в Танзании пастора Бонифация Мвампосы, когда он вылил на землю масло для помазанья, назвав его священным. Масло, по убеждению пастора и верующих, может вылечить болезни. Люди поспешили прикоснуться к "священному маслу" в надежде на исцеление, что привело к давке.7 января в Кермане (Иран) произошла давка на церемонии прощания с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани, убитым 3 января в результате ракетного удара США. Жертвами давки стали 56 человек, 213 человек получили ранения и были госпитализированы. Причиной ЧП стало большое число участников, приехавших попрощаться с Сулеймани.20191 декабря в давке, возникшей на вечеринке в Сан-Паулу (Бразилия), 9 человек погибли, 7 пострадали. ЧП произошло на вечеринке с участием пяти тысяч человек в результате попыток полиции задержать двоих мужчин, которые нарушали порядок в районе Параизополис. В полиции сообщили, что подозреваемые убегали от сотрудников на мотоцикле и открыли огонь по полицейским, после чего попытались скрыться среди участников проходящей в районе вечеринки. Сотрудники полиции в ответ использовали резиновые пули и химические средства. Произошедшее вызвало панику среди присутствующих и спровоцировало давку.10 сентября в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела погиб 31 человек, 100 пострадали. Давка возникла во время выполнения паломниками-шиитами ритуалов в память об имаме Хусейне. Каждый год в Кербелу для ритуальных шествий прибывают несколько миллионов паломников.22 августа произошла давка на концерте популярного рэпера Soolking в столице Алжира, пять человек погибли и более 20 получили ранения. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. отмечается, что жертвами давки стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал.26 июня в Антананариву (Мадагаскар) во время давки погибли 15 человек, еще 75 получили ранения. В Мадагаскаре отмечался День независимости. В Антананариву тысячи людей собрались у стадиона "Махамасина", где должны были пройти бесплатные развлекательные мероприятия. По данным властей, давка началась из-за желания всех собравшихся попасть на стадион как можно скорее.13 февраля в давке в штате Риверс на юге Нигерии, где президент страны Мохаммад Бухари выступал с предвыборной речью, погибли 14 человек. Предвыборный митинг президента проходил на стадионе в городе Порт-Харкорт. Давка началась уже после того, как он покинул арену. Большинство жертв упали и были затоптаны, пока сторонники партии пытались силой прорваться сквозь запертые ворота.20188 декабря в Коринальдо (Италия) в клубе Lanterna Azzurra в давке на рэп-концерте погибли шесть человек, десятки пострадали. Там выступал известный итальянский рэпер Sfera Ebbasta. Во время концерта кто-то распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. На выходе из заведения возникла давка.14 мая в области Читтагонг на юго-востоке Бангладеш по меньшей мере восемь человек погибли в результате давки, которая произошла во время раздачи еды нуждающимся. Инцидент произошел в понедельник. По данным правоохранителей, в этот день порядка 20 тысяч человек собрались возле одного из крупных промышленных предприятий, администрация которого ежегодно организовывает раздачу продуктов по случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан. После нескольких часов ожидания на солнцепеке некоторые люди почувствовали дурноту и упали в обморок. Начавшаяся вслед за этим давка не позволила врачам своевременно оказать медицинскую помощь пострадавшим.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кербела (город)

танзания

камерун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, касем сулеймани, мохаммад бухари, кербела (город), танзания, камерун, корпус стражей исламской революции