Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/izrail-1730983160.html
В Израиле начнут расследование катастрофы на горе Мерон
В Израиле начнут расследование катастрофы на горе Мерон
Государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман, в обязанности которого входит контроль за деятельностью исполнительной власти, объявил на... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:07
2021-05-03T12:07
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730661998_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7ff4de2b4a473b4903545aa0e620e6ee.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман, в обязанности которого входит контроль за деятельностью исполнительной власти, объявил на пресс-конференции в понедельник, что начнёт специальное расследование причин катастрофы на горе Мерон, где в ночь на минувшую пятницу в давке во время религиозного праздника Лаг ба-Офер погибли 45 человек, сообщает 13 канал израильского телевидения."Мы изучим действия всех сторон - от лиц, принимавших решения, до поведения рядовых сотрудников, работы правоохранительной системы в условиях чрезвычайной ситуации", - цитирует телеканал заявление Энгельмана."Это событие можно было предотвратить, и теперь мы должны внимательно изучить обстоятельства и выяснить, как его можно было предотвратить", - добавил он.Массовая давка произошла на иудейском празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая. Праздник отмечается в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков.Празднование Лаг ба-Омер стало первым в Израиле массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу - в нем участвовали до 100 тысяч человек. В результате давки погибли 45 участников церемонии и 150 пострадали. Посетивший место трагедии премьер Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "одним из тяжелейших бедствий" в истории государства.
https://ria.ru/20210430/ravviny-1730719024.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек
В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало. Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных.
2021-05-03T12:07
true
PT2M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730661998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62c490d9cbb13051184def2ef9c98899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
биньямин нетаньяху, израиль, в мире

В Израиле начнут расследование катастрофы на горе Мерон

12:07 03.05.2021
 
© REUTERS / Ronen ZvulunПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил гору Мерон на севере Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил гору Мерон на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман, в обязанности которого входит контроль за деятельностью исполнительной власти, объявил на пресс-конференции в понедельник, что начнёт специальное расследование причин катастрофы на горе Мерон, где в ночь на минувшую пятницу в давке во время религиозного праздника Лаг ба-Офер погибли 45 человек, сообщает 13 канал израильского телевидения.
"Мы изучим действия всех сторон - от лиц, принимавших решения, до поведения рядовых сотрудников, работы правоохранительной системы в условиях чрезвычайной ситуации", - цитирует телеканал заявление Энгельмана.
"Это событие можно было предотвратить, и теперь мы должны внимательно изучить обстоятельства и выяснить, как его можно было предотвратить", - добавил он.
Массовая давка произошла на иудейском празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая. Праздник отмечается в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков.
Празднование Лаг ба-Омер стало первым в Израиле массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу - в нем участвовали до 100 тысяч человек. В результате давки погибли 45 участников церемонии и 150 пострадали. Посетивший место трагедии премьер Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "одним из тяжелейших бедствий" в истории государства.
На месте смертельной давки, возникшей при праздновании религиозного праздника Лаг ба-Омер в Израиле - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 16:00Религия и мировоззрение
Раввины прокомментировали трагедию на религиозном празднике в Израиле
 
Биньямин НетаньяхуИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния