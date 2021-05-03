https://ria.ru/20210503/izrail-1730983160.html

В Израиле начнут расследование катастрофы на горе Мерон

В Израиле начнут расследование катастрофы на горе Мерон

Государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман, в обязанности которого входит контроль за деятельностью исполнительной власти, объявил на... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:07

2021-05-03T12:07

2021-05-03T12:07

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Государственный контролёр Израиля Матаньягу Энгельман, в обязанности которого входит контроль за деятельностью исполнительной власти, объявил на пресс-конференции в понедельник, что начнёт специальное расследование причин катастрофы на горе Мерон, где в ночь на минувшую пятницу в давке во время религиозного праздника Лаг ба-Офер погибли 45 человек, сообщает 13 канал израильского телевидения."Мы изучим действия всех сторон - от лиц, принимавших решения, до поведения рядовых сотрудников, работы правоохранительной системы в условиях чрезвычайной ситуации", - цитирует телеканал заявление Энгельмана."Это событие можно было предотвратить, и теперь мы должны внимательно изучить обстоятельства и выяснить, как его можно было предотвратить", - добавил он.Массовая давка произошла на иудейском празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая. Праздник отмечается в память о прекращении эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков.Празднование Лаг ба-Омер стало первым в Израиле массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу - в нем участвовали до 100 тысяч человек. В результате давки погибли 45 участников церемонии и 150 пострадали. Посетивший место трагедии премьер Биньямин Нетаньяху назвал случившееся "одним из тяжелейших бедствий" в истории государства.

https://ria.ru/20210430/ravviny-1730719024.html

израиль

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Трагедия в Израиле: в давке пострадали сотни человек В ночь на 30 апреля в Израиле произошла трагедия, унесшая жизни 44 человек. Около 150 пострадало. Впервые с начала пандемии верующие собрались на массовый религиозный праздник на горе Мерон. Сотни паломников разместились на трибунах, они участвовали в церемонии и жгли костры. Внезапно часть конструкции трибуны начала рушиться, люди, стоявшие плотной стеной, стали падать. Возникла паника, участники события ринулись к выходу, неуправляемая толпа давила упавших. Вскоре район был оцеплен полицией, началась эвакуация людей. На место трагедии прибыло несколько вертолетов ВВС, работают сотни спасателей и военных. 2021-05-03T12:07 true PT2M00S

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биньямин нетаньяху, израиль, в мире