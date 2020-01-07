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Число погибших в давке при прощании с Сулеймани превысило 50 человек
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РИА Новости

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани превысило 50 человек

16:19 07.01.2020 (обновлено: 17:01 07.01.2020)
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© REUTERS / WANA NEWS AGENCYПохороны Касема Сулеймани в городе Керман
Похороны Касема Сулеймани в городе Керман
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Похороны Касема Сулеймани в городе Керман
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 50 человек погибли в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане, более 200 пострадали, сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших.
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"Количество погибших в этом происшествии превышает 50 человек, большинство из них – мужчины", - сообщил глава организации судебной медицины провинции Керман Аббас Амиян.
Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром. Как сообщают местные СМИ, из-за большого количества желающих попрощаться с генералом его похороны были отложены.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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