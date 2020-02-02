В Танзании во время давки на церковной службе погибли 20 человек

"На данный момент погибли 20 человек, но число погибших может увеличиться, поскольку также есть раненые", - заявил в интервью агентству окружной комиссар города Киппи Вариобия.

Давка началась во время проповеди популярного в Танзании пастора Бонифация Мвампосы, когда он вылил на землю масло для помазанья, назвав его священным. Масло, по убеждению пастора и верующих, может вылечить болезни. Люди поспешили прикоснуться к "священному маслу" в надежде на исцеление.