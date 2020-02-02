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В Танзании во время давки на церковной службе погибли 20 человек
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РИА Новости

В Танзании во время давки на церковной службе погибли 20 человек

10:44 02.02.2020
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© Flickr / andy_carterЮАР, полиция
ЮАР, полиция
© Flickr / andy_carter
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Не менее двадцати человек погибли в ходе давки у одной из церквей Танзании в ходе службы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников.
Как сообщает агентство, служба проходила в субботу в евангельской христианской церкви в городе Моши.
"На данный момент погибли 20 человек, но число погибших может увеличиться, поскольку также есть раненые", - заявил в интервью агентству окружной комиссар города Киппи Вариобия.
Давка началась во время проповеди популярного в Танзании пастора Бонифация Мвампосы, когда он вылил на землю масло для помазанья, назвав его священным. Масло, по убеждению пастора и верующих, может вылечить болезни. Люди поспешили прикоснуться к "священному маслу" в надежде на исцеление.
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Новости - Религия и мировоззрениеТанзанияВ мире
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