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РИА Новости

В столице Мадагаскара не менее 15 человек погибли в давке на стадионе

Вчера, 20:52
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В столице Мадагаскара во время давки погибли не менее пятнадцати человек, еще 75 получили ранения, сообщил портал Orange actu Madagascar.
В среду в Мадагаскаре отмечался День независимости. В Антананариву тысячи людей собрались у стадиона "Махамасина", где должны были пройти бесплатные развлекательные мероприятия.
По данным властей, давка началась из-за желания всех собравшихся попасть на стадион как можно скорее. Официальные данные о погибших и пострадавших предоставил государственный секретарь по делам жандармерии Ричард Раваломанана.
Президент Нигерии Мохаммаду Бухари
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