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После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T00:30
2021-05-17T00:30
обрушение трибуны синагоги в израиле
иерусалим
тель-авив
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная телерадиокомпания КАН.Ранее сообщалось о 160 госпитализированных.Ранее медики подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, куда пришло много людей.
иерусалим
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Спасатели на месте обрушения трибуны синагоги
Как минимум один человек погиб при обрушении трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеэв, сообщают местные СМИ
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видео, обрушение трибуны синагоги в израиле, иерусалим, тель-авив, израиль, в мире
После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная телерадиокомпания КАН.
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После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек

00:30 17.05.2021
 
© REUTERS / Ronen ZvulunCпасатели несут раненного во время обрушения трибуны синагоги в Гиват-Зееве, Израиль
Cпасатели несут раненного во время обрушения трибуны синагоги в Гиват-Зееве, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная телерадиокомпания КАН.
Ранее сообщалось о 160 госпитализированных.
"После обрушения трибуны в Гиват-Зеэве 219 раненых были эвакуированы в больницы, 15 - в критическом состоянии, остальные - в состоянии от среднего до легкого", - говорится в сообщении.
Ранее медики подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.
В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, куда пришло много людей.
 
Обрушение трибуны синагоги в ИзраилеИерусалимТель-АвивИзраильВ мире
 
 
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