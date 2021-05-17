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После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек

После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек

Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T00:30

2021-05-17T00:30

2021-05-17T00:30

обрушение трибуны синагоги в израиле

иерусалим

тель-авив

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная телерадиокомпания КАН.Ранее сообщалось о 160 госпитализированных.Ранее медики подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, куда пришло много людей.

иерусалим

тель-авив

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Спасатели на месте обрушения трибуны синагоги Как минимум один человек погиб при обрушении трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеэв, сообщают местные СМИ 2021-05-17T00:30 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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