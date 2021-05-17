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После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T00:30
2021-05-17T00:30
2021-05-17T00:30
обрушение трибуны синагоги в израиле
иерусалим
тель-авив
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Более 200 человек доставлены в больницы после обрушения трибуны в синагоге в пригороде Иерусалима Гиват-Зеэве, сообщает израильская государственная телерадиокомпания КАН.Ранее сообщалось о 160 госпитализированных.Ранее медики подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, куда пришло много людей.
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РИА Новости
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Спасатели на месте обрушения трибуны синагоги
Как минимум один человек погиб при обрушении трибуны синагоги в израильском городе Гиват-Зеэв, сообщают местные СМИ
2021-05-17T00:30
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, обрушение трибуны синагоги в израиле, иерусалим, тель-авив, израиль, в мире