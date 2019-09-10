Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека

Актеры воссоздают сцену битвы 7-го века во время церемонии празднования Ашуры в священном городе Кербала, Ирак. 10 сентября 2019

Актеры воссоздают сцену битвы 7-го века во время церемонии празднования Ашуры в священном городе Кербала, Ирак. 10 сентября 2019

БАГДАД, 10 сен – РИА Новости. Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.

Ранее сообщалось о 16 жертвах и 75 пострадавших в результате давки во время выполнения религиозных ритуалов в Кербеле.

"31 жертва, 100 раненых, из них состояние десяти человек критическое", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что это пока не окончательные цифры.