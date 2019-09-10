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РИА Новости

Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека

17:02 10.09.2019 (обновлено: 19:13 10.09.2019)
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© REUTERS / Abdullah Dhiaa Al-deenАктеры воссоздают сцену битвы 7-го века во время церемонии празднования Ашуры в священном городе Кербала, Ирак. 10 сентября 2019
Актеры воссоздают сцену битвы 7-го века во время церемонии празднования Ашуры в священном городе Кербала, Ирак. 10 сентября 2019
© REUTERS / Abdullah Dhiaa Al-deen
Актеры воссоздают сцену битвы 7-го века во время церемонии празднования Ашуры в священном городе Кербала, Ирак. 10 сентября 2019
БАГДАД, 10 сен – РИА Новости. Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
Ранее сообщалось о 16 жертвах и 75 пострадавших в результате давки во время выполнения религиозных ритуалов в Кербеле.
"31 жертва, 100 раненых, из них состояние десяти человек критическое", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что это пока не окончательные цифры.
Согласно данным иракских СМИ, давка возникла во время выполнения паломниками-шиитами ритуалов в память об имаме Хусейне. Каждый год в Кербелу для ритуальных шествий прибывают несколько миллионов паломников.
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