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РИА Новости

В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек

03:40 23.08.2019
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CC0 / Pexels / Концерт
Концерт
CC0 / Pexels /
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Давка на концерте популярного рэпера произошла в столице Алжира, пять человек погибли и более 20 получили ранения, сообщает местные портал Tout sur l'Algérie (TSA) со ссылкой на медицинские источники.
Концерт певца, известного как Soolking, проходил в четверг вечером на стадионе. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. отмечается, что жертвами давки стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности.
Несмотря на инцидент, Soolking продолжил концерт, который в прямом эфире транслировался по телеканалу Canal Algérie.
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Алжир (республика)В мире
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