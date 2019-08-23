В давке на рэп-концерте в столице Алжира погибли пять человек

Концерт певца, известного как Soolking, проходил в четверг вечером на стадионе. Давка возникла на одном из входов внутрь комплекса. отмечается, что жертвами давки стали два молодых человека и три девушки. Еще 21 человек пострадал, их жизни находятся вне опасности.