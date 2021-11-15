https://ria.ru/20211115/davka-1759047614.html

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до десяти

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до десяти - РИА Новости, 15.11.2021

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до десяти

Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до десяти после того, как в больнице скончался... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T07:03

2021-11-15T07:03

2021-11-15T07:03

в мире

техас

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до десяти после того, как в больнице скончался пострадавший девятилетний мальчик, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на юристов.Адвокаты семьи погибшего Эрзы Блаунта на прошлой неделе сообщили, что врачи ввели мальчика в медицинскую кому для борьбы с тяжелыми травмами мозга, печени и почек.Давка произошла 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек. СМИ ранее сообщали о гибели девяти человек в возрасте от 14 до 27 лет, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети.Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.

https://ria.ru/20211109/skott-1758212337.html

техас

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, техас