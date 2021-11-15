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Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до десяти
Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до десяти - РИА Новости, 15.11.2021
Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до десяти
Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до десяти после того, как в больнице скончался... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T07:03
2021-11-15T07:03
в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до десяти после того, как в больнице скончался пострадавший девятилетний мальчик, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на юристов.Адвокаты семьи погибшего Эрзы Блаунта на прошлой неделе сообщили, что врачи ввели мальчика в медицинскую кому для борьбы с тяжелыми травмами мозга, печени и почек.Давка произошла 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек. СМИ ранее сообщали о гибели девяти человек в возрасте от 14 до 27 лет, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети.Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.
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в мире, техас
07:03 15.11.2021
 
Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до десяти

Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта выросло до 10, умер девятилетний мальчик

© AP Photo / Amy HarrisКонцерт американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон (штат Техас)
Концерт американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон (штат Техас) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Amy Harris
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до десяти после того, как в больнице скончался пострадавший девятилетний мальчик, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на юристов.
Адвокаты семьи погибшего Эрзы Блаунта на прошлой неделе сообщили, что врачи ввели мальчика в медицинскую кому для борьбы с тяжелыми травмами мозга, печени и почек.
"Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына... Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи", - приводит телеканал слова адвокатов Блаунтов.
Давка произошла 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек. СМИ ранее сообщали о гибели девяти человек в возрасте от 14 до 27 лет, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных были дети.
Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:43Шоубиз
Пользователи Spotify объявили бойкот Трэвису Скотту после давки на концерте
 
В миреТехас
 
 
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