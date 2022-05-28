https://ria.ru/20220528/davka-1791454602.html
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии - РИА Новости, 28.05.2022
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии
Более 30 человек погибли в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:12
2022-05-28T19:12
2022-05-28T19:27
в мире
нигерия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс, сообщает газета Punch со ссылкой на полицию.Представитель полиции штата Грейс Иринге-Коко заявила, что на мероприятии церковь собиралась раздать подарки и еду для помощи малоимущим. Было начато расследование для установления причин трагедии."Полицейское управление штата Риверс заявило, что в общей сложности 31 человек погиб в давке в месте проведения мероприятия, организованного церковью нового поколения в Порт-Харкорте в субботу утром", - говорится в сообщении газеты.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, нигерия
19:12 28.05.2022 (обновлено: 19:27 28.05.2022)
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии
Punch: более 30 человек погибли в давке во время мероприятия в Порт-Харкорте