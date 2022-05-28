https://ria.ru/20220528/davka-1791454602.html

Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии

Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии - РИА Новости, 28.05.2022

Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии

Более 30 человек погибли в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T19:12

2022-05-28T19:12

2022-05-28T19:27

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нигерия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс, сообщает газета Punch со ссылкой на полицию.Представитель полиции штата Грейс Иринге-Коко заявила, что на мероприятии церковь собиралась раздать подарки и еду для помощи малоимущим. Было начато расследование для установления причин трагедии."Полицейское управление штата Риверс заявило, что в общей сложности 31 человек погиб в давке в месте проведения мероприятия, организованного церковью нового поколения в Порт-Харкорте в субботу утром", - говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20220528/miting-1791449899.html

нигерия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нигерия