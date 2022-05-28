Рейтинг@Mail.ru
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/davka-1791454602.html
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии - РИА Новости, 28.05.2022
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии
Более 30 человек погибли в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс, сообщает... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:12
2022-05-28T19:27
в мире
нигерия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b3dd744ff0952b447b4d444757227a2b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс, сообщает газета Punch со ссылкой на полицию.Представитель полиции штата Грейс Иринге-Коко заявила, что на мероприятии церковь собиралась раздать подарки и еду для помощи малоимущим. Было начато расследование для установления причин трагедии."Полицейское управление штата Риверс заявило, что в общей сложности 31 человек погиб в давке в месте проведения мероприятия, организованного церковью нового поколения в Порт-Харкорте в субботу утром", - говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20220528/miting-1791449899.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148470/51/1484705180_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_90c8012291552290474b4f7e629c0253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигерия
19:12 28.05.2022 (обновлено: 19:27 28.05.2022)
 
Более 30 человек погибли в давке на юге Нигерии

Punch: более 30 человек погибли в давке во время мероприятия в Порт-Харкорте

© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Полиция Нигерии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Более 30 человек погибли в результате давки во время мероприятия, организованного церковью, в городе Порт-Харкорте, столице нигерийского штата Риверс, сообщает газета Punch со ссылкой на полицию.
Представитель полиции штата Грейс Иринге-Коко заявила, что на мероприятии церковь собиралась раздать подарки и еду для помощи малоимущим. Было начато расследование для установления причин трагедии.
"Полицейское управление штата Риверс заявило, что в общей сложности 31 человек погиб в давке в месте проведения мероприятия, организованного церковью нового поколения в Порт-Харкорте в субботу утром", - говорится в сообщении газеты.
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 18:39
Митингующие заполнили площадь перед администрацией президента в столице НКР
 
В миреНигерия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала