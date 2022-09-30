https://ria.ru/20220930/zagranuchrezhdeniya-1820664515.html

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2017-2022 годах

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2017-2022 годах - РИА Новости, 30.09.2022

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2017-2022 годах

двое неизвестных облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке (США) красной краской. По словам источника РИА Новости в дипмиссии, "все здание практически испачкано... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:11

2022-09-30T17:11

2022-09-30T17:11

справки

россия

украина

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814480261_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_aac5e3575f1deea6298b966d09fe11bd.jpg

2022В ночь на 30 сентября двое неизвестных облили фасад консульства РФ в Нью-Йорке (США) красной краской. По словам источника РИА Новости в дипмиссии, "все здание практически испачкано краской, урон самому зданию очень значительный". Здание консульства построено в начале XX века, входит в список исторических ценностей Нью-Йорка и подлежит сохранению в неизменном виде. 5 сентября в Кабуле (Афганистан) прогремел взрыв около здания консульского отдела посольства России. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Десять человек пострадали. Ответственность за теракт у посольства России взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России). 6 апреля утром водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте (Румыния), а затем поджег себя. По данным СМИ, он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался. В результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал. По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. 24 марта злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического здания посольства России в Таллине (Эстония). Дипмиссия назвала случившееся "очередным актом вандализма в отношении посольства России в Эстонии".19 марта был совершен акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии – сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. Пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичюс сообщил, что флаг, который сорвали с флагштока консульского отдела здания посольства России, был найден 21 марта. 19 апреля российский флаг вернули дипмиссии.7 марта в Дублине (Ирландия) большой грузовик врезался в ворота российского посольства. Один человек был задержан. Никто не пострадал.В ночь на 7 марта было совершено нападение на здание Россотрудничества в Париже (Франция). Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, произошло возгорание. Пострадавших не было.В начале марта неизвестный разбил окно в здании российского посольства в Таллине (Эстония), полиция его задержала.28 февраля несколько человек забросали посольство России в Гааге (Нидерланды) петардами, а также повредили транспорт российской дипмиссии.27 февраля на консульство России в Исландии произошло нападение. После митинга один из граждан попытался сбить камеру наружного наблюдения у здания посольства. Попытка не увенчалась успехом. Затем он пошел к зданию консульского отдела и выломал ворота, которые были на электронном замке. На территорию консульского отдела он не пошел. Гражданин был задержан полицией.26 февраля в российском посольстве заявили, что во время антироссийской акции в Таллине (Эстония) хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел.26 февраля в Варшаве (Польша) здание российского диппредставительства было обстреляно из рогатки металлическими шариками, в результате были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений. Полиция задержала нарушителей. Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. Виновники инцидента не найдены.2021В ночь на 24 декабря во Львове (Украина) неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор российского генконсульства, она воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. Ущерб зданию нанесен не был. Злоумышленник был задержан полицией.202014 марта вечером у посольства России в Киеве (Украина) экстремисты из батальона "Азов"**, "Правого сектора"** (экстремистская организация, запрещенная в России) и других украинских радикальных организаций зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу здания дипмиссии. Пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги. Полиция никого не задержала.2019В ночь на 22 марта в Афинах (Греция) двое неизвестных, проезжавшие на мотоцикле, бросили взрывное устройство в полицейскую будку рядом с консульским отделом посольства РФ. Никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб полицейской будке. По информации полиции, взорвалась граната. Ответственность за нападение на российское консульство взяла на себя греческая анархистская группировка "Заговор мести FAI/IRF – Ячейка "Михаил Жлобицкий".201825-26 ноября неустановленные лица напали на здание посольства России в Киеве (Украина). Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями. Кроме того, 26 ноября радикалы совершили аналогичное нападение на здание Генконсульства РФ в Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского загранучреждения.27 сентября украинские национал-радикалы совершили нападение на торговое представительство России в Киеве (Украина). Они бросили на территорию учреждения дымовые шашки, оставили на ограждении надписи оскорбительного содержания, причинили существенный ущерб припаркованному рядом автотранспорту российских дипломатов: прокололи шины, оторвали государственные регистрационные знаки, облили краской и нечистотами четыре автомобиля, среди которых была и официальная машина временного поверенного в делах России на Украине.17 февраля в Киеве (Украина) около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. В нападении участвовали радикалы из запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"**, а также члены националистической организации С14**, которые требовали свернуть работу центра на Украине. 18 февраля члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* (запрещенная в России экстремистская организация) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве.В ночь на 7 января в Киеве (Украина) радикалы из организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. Они облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нанесен значительный материальный ущерб.201720 ноября в Дамаске (Сирия) выпущенный террористами снаряд попал во внешнее ограждение посольства России. В российском МИД сообщили, что обстрел велся с позиций террористов, 122-миллиметровая мина попала в ограду посольства. Были повреждены стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии не было. МИД назвал эту атаку провокацией.*Террористическая организация, запрещенная в России**Запрещенная в России экстремистская организация

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)