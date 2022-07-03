https://ria.ru/20220703/dtp-1799971827.html

ДТП в России в 2022 году

ДТП в России в 2022 году - РИА Новости, 03.07.2022

ДТП в России в 2022 году

3 июля в Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Lada Largus и Hyundai. В результате аварии семь человек погибли, трое... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T22:26

2022-07-03T22:26

2022-07-03T22:26

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3 июля в Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Lada Largus и Hyundai. В результате аварии семь человек погибли, трое пострадали. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с отечественной машиной, затем один из автомобилей задел грузовик.26 июня в Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием автомобилей BMW, Renault и Nissan. В результате происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля Renault. По данным МВД Крыма, в числе погибших - 15-летний подросток.24 июня на Кубани столкнулись грузовик и минивэн. Водитель минивэна Volkswagen, ехавший по автодороге "Дон" в сторону Краснодара, съехал на обочину и столкнулся с грузовиком Daf. В результате ДТП погибла семья из трех человек, еще трое детей пострадали.4 июня в Краснодарском крае произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса. В результате аварии три человека погибли, еще 12 пострадали, среди пострадавших были несовершеннолетние.10 мая в Башкирии на автодороге Уфа – Янаул столкнулись две иномарки - Renault Sandero и Skoda Rооmster. В результате аварии пять человек погибли.В ночь на 4 мая в Ростовской области произошло крупное ДТП. Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе три ребенка.14 апреля в Воронежской области на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста — Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно.10 апреля на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии. В результате ДТП два человека погибли, 14 госпитализированы.3 апреля в Верхнеуральском районе Челябинской област на 138-м километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля — "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". В результате лобового столкновения погибло четыре человека — скончались оба водителя, а также два пассажира.3 апреля в Сергиевском районе Самарской области, на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате аварии погибло четыре человека. Среди погибших был один ребенок.29 марта в Чистопольском районе Татарстана на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек — водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал.24 марта в Ставропольском крае в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек. От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Среди них был ребенок.22 февраля в Якутии на 174-м километре автодороги "Колыма" произошло столкновение между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. Погибло четыре человека. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу. Автомашины в результате столкновения загорелись.16 января в Псковской области в городе Печоры на Псковском шосее столкнулись два легковых автомобиля Audi и "Волга". В результате аварии погибли пять человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ставропольский край

краснодар

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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