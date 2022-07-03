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ДТП в России в 2022 году - РИА Новости, 03.07.2022
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ДТП в России в 2022 году
ДТП в России в 2022 году - РИА Новости, 03.07.2022
ДТП в России в 2022 году
3 июля в Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Lada Largus и Hyundai. В результате аварии семь человек погибли, трое... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T22:26
2022-07-03T22:26
справки
происшествия
авто
ставропольский край
краснодар
краснодарский край
ford motor
lada vesta
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3 июля в Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Lada Largus и Hyundai. В результате аварии семь человек погибли, трое пострадали. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с отечественной машиной, затем один из автомобилей задел грузовик.26 июня в Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием автомобилей BMW, Renault и Nissan. В результате происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля Renault. По данным МВД Крыма, в числе погибших - 15-летний подросток.24 июня на Кубани столкнулись грузовик и минивэн. Водитель минивэна Volkswagen, ехавший по автодороге "Дон" в сторону Краснодара, съехал на обочину и столкнулся с грузовиком Daf. В результате ДТП погибла семья из трех человек, еще трое детей пострадали.4 июня в Краснодарском крае произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса. В результате аварии три человека погибли, еще 12 пострадали, среди пострадавших были несовершеннолетние.10 мая в Башкирии на автодороге Уфа – Янаул столкнулись две иномарки - Renault Sandero и Skoda Rооmster. В результате аварии пять человек погибли.В ночь на 4 мая в Ростовской области произошло крупное ДТП. Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе три ребенка.14 апреля в Воронежской области на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста — Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно.10 апреля на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии. В результате ДТП два человека погибли, 14 госпитализированы.3 апреля в Верхнеуральском районе Челябинской област на 138-м километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля — "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". В результате лобового столкновения погибло четыре человека — скончались оба водителя, а также два пассажира.3 апреля в Сергиевском районе Самарской области, на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате аварии погибло четыре человека. Среди погибших был один ребенок.29 марта в Чистопольском районе Татарстана на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек — водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал.24 марта в Ставропольском крае в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек. От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Среди них был ребенок.22 февраля в Якутии на 174-м километре автодороги "Колыма" произошло столкновение между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. Погибло четыре человека. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу. Автомашины в результате столкновения загорелись.16 января в Псковской области в городе Печоры на Псковском шосее столкнулись два легковых автомобиля Audi и "Волга". В результате аварии погибли пять человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ставропольский край
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, происшествия, авто, ставропольский край, краснодар, краснодарский край, ford motor, lada vesta, renault logan, toyota corolla
22:26 03.07.2022
 

ДТП в России в 2022 году

© Фото : ПрокуратураКраснодарского краяДТП на автомобильной дороге "Дон" в Павловском районе Краснодарского края
ДТП на автомобильной дороге Дон в Павловском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© Фото : ПрокуратураКраснодарского края
ДТП на автомобильной дороге "Дон" в Павловском районе Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
3 июля в Оренбургской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей - Lada Largus и Hyundai. В результате аварии семь человек погибли, трое пострадали. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с отечественной машиной, затем один из автомобилей задел грузовик.
26 июня в Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП с участием автомобилей BMW, Renault и Nissan. В результате происшествия погибли три человека - водитель и два пассажира автомобиля Renault. По данным МВД Крыма, в числе погибших - 15-летний подросток.
24 июня на Кубани столкнулись грузовик и минивэн. Водитель минивэна Volkswagen, ехавший по автодороге "Дон" в сторону Краснодара, съехал на обочину и столкнулся с грузовиком Daf. В результате ДТП погибла семья из трех человек, еще трое детей пострадали.
4 июня в Краснодарском крае произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса. В результате аварии три человека погибли, еще 12 пострадали, среди пострадавших были несовершеннолетние.
10 мая в Башкирии на автодороге Уфа – Янаул столкнулись две иномарки - Renault Sandero и Skoda Rооmster. В результате аварии пять человек погибли.
В ночь на 4 мая в Ростовской области произошло крупное ДТП. Водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе три ребенка.
14 апреля в Воронежской области на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе столкнулись микроавтобус Ford Transit с 16 пассажирами и автобус Setra, ехавший по маршруту Элиста — Санкт-Петербург, с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате аварии погибли три человека, 14 получили травмы, из них 12 были госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно.
10 апреля на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии микроавтобус, где находились 13 человек, столкнулся с легковым автомобилем на 137 километре автодороги М-7 "Волга" в Удмуртии. В результате ДТП два человека погибли, 14 госпитализированы.
3 апреля в Верхнеуральском районе Челябинской област на 138-м километре автодороги Чебаркуль — Уйск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля — "Лада Гранта" и "Лада Ларгус". В результате лобового столкновения погибло четыре человека — скончались оба водителя, а также два пассажира.
3 апреля в Сергиевском районе Самарской области, на 1091 километре автодороги М-5 "Урал" произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате аварии погибло четыре человека. Среди погибших был один ребенок.
29 марта в Чистопольском районе Татарстана на 134-м километре автодороги Казань-Оренбург произошло столкновение автомобиля Lada Largus с грузовым автомобилем Iveco. После столкновения произошло возгорание легкового автомобиля. В результате ДТП шесть человек — водитель и пятеро пассажиров погибли, один из пассажиров пострадал.
24 марта в Ставропольском крае в результате аварии с легковым автомобилем и грузовиком в Ставропольском крае погибли пять человек. От полученных травм на месте дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и четыре пассажира легкового автомобиля. Среди них был ребенок.
22 февраля в Якутии на 174-м километре автодороги "Колыма" произошло столкновение между автомашинами марки Toyota Kamry и Toyota Ipsum. Погибло четыре человека. Еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в центральную районную больницу. Автомашины в результате столкновения загорелись.
16 января в Псковской области в городе Печоры на Псковском шосее столкнулись два легковых автомобиля Audi и "Волга". В результате аварии погибли пять человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПроисшествияАвтоСтавропольский крайКраснодарКраснодарский крайFord MotorLada VestaRenault LoganToyota Corolla
 
 
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