https://ria.ru/20220626/krym-1798281977.html

В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"

В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида" - РИА Новости, 26.06.2022

В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"

ДТП произошло в Белогорском районе на трассе "Таврида" в Крыму, погибли три человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T23:20

2022-06-26T23:20

2022-06-26T23:20

происшествия

авто

renault s.a

bmw ag

renault clio

bmw (автомобиль)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. ДТП произошло в Белогорском районе на трассе "Таврида" в Крыму, погибли три человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым."26 июня 2022 года около 17 часов на автодороге "Таврида" в районе посёлка Зуя автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями марки Renault и Nissan, которые находились на автодороге в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшего между ними дорожно-транспортного происшествия. В результате происшествия водитель и 2 пассажира автомобиля Renault погибли", - сообщили в прокуратуре.На трассе образовался большой затор. По данным МВД Крыма, в числе погибших - 15-летний подросток.

https://ria.ru/20220625/mototsikly-1798101499.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, renault s.a, bmw ag, renault clio, bmw (автомобиль)