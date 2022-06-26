https://ria.ru/20220626/krym-1798281977.html
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида" - РИА Новости, 26.06.2022
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"
ДТП произошло в Белогорском районе на трассе "Таврида" в Крыму, погибли три человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:20
2022-06-26T23:20
2022-06-26T23:20
происшествия
авто
renault s.a
bmw ag
renault clio
bmw (автомобиль)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. ДТП произошло в Белогорском районе на трассе "Таврида" в Крыму, погибли три человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики Крым."26 июня 2022 года около 17 часов на автодороге "Таврида" в районе посёлка Зуя автомобиль BMW, двигавшийся в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилями марки Renault и Nissan, которые находились на автодороге в связи с выяснением обстоятельств ранее произошедшего между ними дорожно-транспортного происшествия. В результате происшествия водитель и 2 пассажира автомобиля Renault погибли", - сообщили в прокуратуре.На трассе образовался большой затор. По данным МВД Крыма, в числе погибших - 15-летний подросток.
https://ria.ru/20220625/mototsikly-1798101499.html
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происшествия, авто, renault s.a, bmw ag, renault clio, bmw (автомобиль)
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе "Таврида"
В Крыму три человека погибли в ДТП в Белогорском районе на трассе "Таврида"