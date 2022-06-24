https://ria.ru/20220624/semya-1797744081.html

В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек

В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек - РИА Новости, 24.06.2022

В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек

Грузовик и минивэн столкнулись на Кубани в Павловском районе, три человека погибли, ещё трое детей пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:43

2022-06-24T09:43

2022-06-24T09:53

происшествия

авто

краснодарский край

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Грузовик и минивэн столкнулись на Кубани в Павловском районе, три человека погибли, ещё трое детей пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.ЧП произошло в пятницу рано утром, в 5.00 мск: по предварительным данным, водитель минивэна Volkswagen, ехавший по автодороге "Дон" в сторону Краснодара, съехал на обочину и столкнулся с грузовиком Daf."Прокуратура Павловского района организовала проверку причин и условий ДТП, в результате которого погибла семья из трех человек и пострадали трое детей", - говорится в сообщении.Детям от 8 до 13 лет, они получили различные повреждения средней и легкой тяжести, сейчас доставлены в больницу.

https://ria.ru/20220624/mercedes-1797728938.html

краснодарский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, краснодарский край