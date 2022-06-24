https://ria.ru/20220624/semya-1797744081.html
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек - РИА Новости, 24.06.2022
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек
Грузовик и минивэн столкнулись на Кубани в Павловском районе, три человека погибли, ещё трое детей пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:43
2022-06-24T09:43
2022-06-24T09:53
происшествия
авто
краснодарский край
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Грузовик и минивэн столкнулись на Кубани в Павловском районе, три человека погибли, ещё трое детей пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.ЧП произошло в пятницу рано утром, в 5.00 мск: по предварительным данным, водитель минивэна Volkswagen, ехавший по автодороге "Дон" в сторону Краснодара, съехал на обочину и столкнулся с грузовиком Daf."Прокуратура Павловского района организовала проверку причин и условий ДТП, в результате которого погибла семья из трех человек и пострадали трое детей", - говорится в сообщении.Детям от 8 до 13 лет, они получили различные повреждения средней и легкой тяжести, сейчас доставлены в больницу.
https://ria.ru/20220624/mercedes-1797728938.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, краснодарский край
09:43 24.06.2022 (обновлено: 09:53 24.06.2022)
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек, еще трое детей пострадали