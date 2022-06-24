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В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек - РИА Новости, 24.06.2022
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В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек - РИА Новости, 24.06.2022
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек
Грузовик и минивэн столкнулись на Кубани в Павловском районе, три человека погибли, ещё трое детей пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:43
2022-06-24T09:53
происшествия
авто
краснодарский край
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Грузовик и минивэн столкнулись на Кубани в Павловском районе, три человека погибли, ещё трое детей пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.ЧП произошло в пятницу рано утром, в 5.00 мск: по предварительным данным, водитель минивэна Volkswagen, ехавший по автодороге "Дон" в сторону Краснодара, съехал на обочину и столкнулся с грузовиком Daf."Прокуратура Павловского района организовала проверку причин и условий ДТП, в результате которого погибла семья из трех человек и пострадали трое детей", - говорится в сообщении.Детям от 8 до 13 лет, они получили различные повреждения средней и легкой тяжести, сейчас доставлены в больницу.
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происшествия, авто, краснодарский край
09:43 24.06.2022 (обновлено: 09:53 24.06.2022)
 
В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек

В крупном ДТП на Кубани погибла семья из трех человек, еще трое детей пострадали

© Фото : ПрокуратураКраснодарского краяДТП на автомобильной дороге "Дон" в Павловском районе Краснодарского края. 24 июня 2022
ДТП на автомобильной дороге Дон в Павловском районе Краснодарского края. 24 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : ПрокуратураКраснодарского края
ДТП на автомобильной дороге "Дон" в Павловском районе Краснодарского края. 24 июня 2022
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Грузовик и минивэн столкнулись на Кубани в Павловском районе, три человека погибли, ещё трое детей пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.
ЧП произошло в пятницу рано утром, в 5.00 мск: по предварительным данным, водитель минивэна Volkswagen, ехавший по автодороге "Дон" в сторону Краснодара, съехал на обочину и столкнулся с грузовиком Daf.
"Прокуратура Павловского района организовала проверку причин и условий ДТП, в результате которого погибла семья из трех человек и пострадали трое детей", - говорится в сообщении.
Детям от 8 до 13 лет, они получили различные повреждения средней и легкой тяжести, сейчас доставлены в больницу.
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