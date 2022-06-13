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ЧП на речном транспорте в России в 2018 — 2022 годах

ЧП на речном транспорте в России в 2018 — 2022 годах - РИА Новости, 13.06.2022

ЧП на речном транспорте в России в 2018 — 2022 годах

В ночь с 12 на 13 июня в Чувашии на 1147-м километре судового хода Волги произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803",... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:00

2022-06-13T11:00

2022-06-13T11:10

справки

россия

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2022В ночь с 12 на 13 июня в Чувашии на 1147-м километре судового хода Волги произошло столкновение катера "Волжанка Voyager 67" с теплоходом "Коломенский 803", погибли четыре человека, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.15 апреля в городе Камышин Волгоградской области на Волге перевернулся прогулочный катер. Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Двое пассажиров погибли, в том числе 12-летний мальчик.202114 августа на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено". После столкновения катер перевернулся и затонул. Спасатели нашли тела троих мужчин – пассажиров катера.14 августа в Нижегородской области в Большеболдинском районе на пруду два человека утонули, перевернувшись на болотоходе. Двоим пассажирам удалось спастись.10 июля в Санкт-Петербурге моторный катер врезался в ограждение Дудергофского канала. Девять человек были госпитализированы, один из них скончался.18 июня близ Жигулевска в акватории Волги произошло столкновение катера Fjord-460 с надувной лодкой Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести.13 июня на маломерном судне Centurion RI на Москве-реке под мостом недалеко концертного зала "Крокус сити Холл" при раскачивании выпал 6-летний мальчик, находившийся на борту без спасательного жилета. Спасти ребенка не удалось.29 мая в Вологодской области на озере Кубенское в трех километрах от берега затонул частный катер, на борту которого находилось восемь человек. Семерых из них удалось спасти, один человек погиб.16 мая два катера столкнулись на реке Каюковке в Энгельсском районе Саратовской области, два человека погибли - судоводитель и пассажир одного из катеров.20209 сентября четыре человека погибли и еще четыре пострадали в результате столкновения прогулочного частного катера и большой баржи на реке Черной возле Сургута.201916 августа в Слюдянском районе Иркутской области катер на полной скорости столкнулся с пирсом. Погибли два человека.201825 ноября при штормовом ветре на Байкале возле мыса Зундуки опрокинулся катер, на борту которого находились четверо мужчин. Один из пассажиров успел позвонить родственникам и сообщить о крушении. 27 ноября на берегу озера Байкал нашли тела двух погибших мужчин с этого катера, рядом с ними лежали индивидуальные средства спасения. Затонувший катер был обнаружен в феврале 2019 года. Судьба остальных пассажиров неизвестна.21 октября в районе железнодорожного моста через реку Горин в Солнечном районе Хабаровского края опрокинулась лодка, в которой находилось четыре человека, одному из них удалось спастись, трое погибли.16 октября вечером в Томпонском районе Якутии на реке Алдан на значительном удалении от берега опрокинулась лодка "Вельбот-45М". На ней местный житель перевозил восемь пассажиров. В результате происшествия три пассажира погибли, четвертый пропал без вести.22 сентября на реке Песчанка в Энгельсском районе Саратовской области перевернулся катер "Казанка", на борту которого находились три человека, двое из них погибли.23 июля катамаран, на борту которого находились шесть человек, перевернулся на реке Она в Таштыпском районе Хакасии. Туристы приехали из Москвы и Пензы, они сплавлялись по незарегистрированному маршруту. В результате опрокидывания катамарана выплыть на берег удалось одному мужчине. Еще один мужчина с двумя детьми спаслись самостоятельно. Позже было обнаружено тело женщины. Вторая туристка пропала без вести.22 июля вечером житель Астраханской области переправлял на лодке девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района. Во время переправы лодка опрокинулась в 10-15 метрах от берега. Шестерых детей удалось спасти, трое утонули.21 июля в Карелии трое мужчин и две женщины на моторной лодке, без спасательных жилетов, вышли в озеро Янисъярви. Во время нахождения в озере лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули.11 июня на реке Китой в Усольском районе Иркутской области при прохождении порогов перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Один из сплавщиков смог самостоятельно выбраться на берег, остальные погибли.11 июня на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия