https://ria.ru/20210529/kater-1734763355.html

В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера

В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера - РИА Новости, 30.05.2021

В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера

В Вологодской области спасли семь человек после затопления катера, один человек погиб. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-29T21:57

2021-05-29T21:57

2021-05-30T00:03

хорошие новости

вологодский район

вологодская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/18774/10/187741096_0:171:2837:1767_1920x0_80_0_0_9bc529d3abb413e02d9f08b409ba9374.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Вологодской области спасли семь человек после затопления катера, один человек погиб.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, инцидент произошел в 18:50 в Вологодском районе на озере Кубенское, в трех километрах от берега. На борту частного катера находились восемь человек.По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, один человек погиб. На место выехал заместитель Вологодского транспортного прокурора Александр Иванов. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/spasenie-1732710281.html

вологодский район

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодский район, вологодская область, происшествия