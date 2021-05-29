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Хорошие новости
https://ria.ru/20210529/kater-1734763355.html
В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера
В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера - РИА Новости, 30.05.2021
В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера
В Вологодской области спасли семь человек после затопления катера, один человек погиб. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-29T21:57
2021-05-30T00:03
хорошие новости
вологодский район
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Вологодской области спасли семь человек после затопления катера, один человек погиб.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, инцидент произошел в 18:50 в Вологодском районе на озере Кубенское, в трех километрах от берега. На борту частного катера находились восемь человек.По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, один человек погиб. На место выехал заместитель Вологодского транспортного прокурора Александр Иванов. Обстоятельства происшествия выясняются.
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вологодский район, вологодская область, происшествия

В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера

21:57 29.05.2021 (обновлено: 00:03 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Чуприн / Перейти в фотобанкМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Вологодской области спасли семь человек после затопления катера, один человек погиб.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, инцидент произошел в 18:50 в Вологодском районе на озере Кубенское, в трех километрах от берега. На борту частного катера находились восемь человек.
По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, один человек погиб. На место выехал заместитель Вологодского транспортного прокурора Александр Иванов. Обстоятельства происшествия выясняются.
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