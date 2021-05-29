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В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера
В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера - РИА Новости, 30.05.2021
В Вологодской области спасли семь пассажиров затонувшего катера
В Вологодской области спасли семь человек после затопления катера, один человек погиб. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-29T21:57
2021-05-29T21:57
2021-05-30T00:03
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Вологодской области спасли семь человек после затопления катера, один человек погиб.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, инцидент произошел в 18:50 в Вологодском районе на озере Кубенское, в трех километрах от берега. На борту частного катера находились восемь человек.По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, один человек погиб. На место выехал заместитель Вологодского транспортного прокурора Александр Иванов. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/spasenie-1732710281.html
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вологодский район, вологодская область, происшествия