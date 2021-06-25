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СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге
СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге - РИА Новости, 25.06.2021
СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения на Волге в Самарской области катера с двумя депутатами... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:17
2021-06-25T10:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
единая россия
дмитрий захаров
александр хинштейн
жигулевск
самарская область
происшествия
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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения на Волге в Самарской области катера с двумя депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки, в результате чего один человек пропал без вести, сообщили журналистам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги произошло столкновение катера Fjord-460 с надувной лодкой Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) уточнил, что в лодку семьи Ольги Безруковой врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов."По факту столкновения моторной лодки Fjord-460 и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.Следствие установило, что водитель судна Fjord-460 нарушил правила безопасности движения внутреннего водного транспорта и допустил столкновение с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины, который в результате удара оказался за бортом."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр маломерного судна и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают осуществлять поиски пропавшего мужчины", - отметил Захаров.
https://ria.ru/20210616/lodka-1737266740.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия, дмитрий захаров, александр хинштейн, жигулевск, самарская область, происшествия
СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге
10:17 25.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге под Самарой

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения на Волге в Самарской области катера с двумя депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки, в результате чего один человек пропал без вести, сообщили журналистам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги произошло столкновение катера Fjord-460 с надувной лодкой Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) уточнил, что в лодку семьи Ольги Безруковой врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 17:23
В Вологодской области перевернулась лодка с рыбаками
"По факту столкновения моторной лодки Fjord-460 и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствие установило, что водитель судна Fjord-460 нарушил правила безопасности движения внутреннего водного транспорта и допустил столкновение с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины, который в результате удара оказался за бортом.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр маломерного судна и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают осуществлять поиски пропавшего мужчины", - отметил Захаров.
10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 08:50
На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЕдиная РоссияДмитрий ЗахаровАлександр ХинштейнЖигулевскСамарская областьПроисшествия
 
 
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