https://ria.ru/20210625/lodka-1738548919.html

СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге

СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге - РИА Новости, 25.06.2021

СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения на Волге в Самарской области катера с двумя депутатами... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T10:17

2021-06-25T10:17

2021-06-25T10:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

единая россия

дмитрий захаров

александр хинштейн

жигулевск

самарская область

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САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения на Волге в Самарской области катера с двумя депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки, в результате чего один человек пропал без вести, сообщили журналистам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги произошло столкновение катера Fjord-460 с надувной лодкой Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) уточнил, что в лодку семьи Ольги Безруковой врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов."По факту столкновения моторной лодки Fjord-460 и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.Следствие установило, что водитель судна Fjord-460 нарушил правила безопасности движения внутреннего водного транспорта и допустил столкновение с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины, который в результате удара оказался за бортом."Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр маломерного судна и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают осуществлять поиски пропавшего мужчины", - отметил Захаров.

https://ria.ru/20210616/lodka-1737266740.html

https://ria.ru/20210612/primore-1736723083.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия, дмитрий захаров, александр хинштейн, жигулевск, самарская область, происшествия