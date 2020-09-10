Стали известны подробности столкновения катера с баржей в Сургуте
10:17 10.09.2020 (обновлено: 15:14 10.09.2020)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен — РИА Новости. Люди с катера, который столкнулся с баржей в Сургуте (ХМАО), по предварительным данным, возвращались со сбора грибов, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.
Вечером в среду на реке Черной в районе Сургута столкнулись частный прогулочный катер и большая баржа, которая перевозит автомобили. В результате инцидента четверо погибли, еще четыре человека пострадали. Отмечалось, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб, среди пострадавших — ребенок трех лет. В экстренных службах в четверг сообщили РИА Новости, что он находится в реанимации.
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФПоврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута
Поврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута
"Один человек находится в тяжелом состоянии, два человека в состоянии средней степени тяжести, один — в легком. <...> Люди возвращались со сбора грибов, по имеющейся у нас информации. До стоянки оставалось примерно около 300 метров, когда произошла трагедия. Видимость была если не нулевая, то очень плохая", — сказал Рачев в четверг на брифинге.
Он отметил, что баржа разрезала катер на две части, поэтому у специалистов, прибывших на место, были сложности с извлечением тел погибших. По его словам, необходимости в оказании дополнительной медицинской помощи пострадавшим нет.
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Ранее в связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь, источник РИА Новости в экстренных службах города отмечал, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФПоврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута
Поврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута