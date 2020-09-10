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https://ria.ru/20200910/kater-1577020052.html
Стали известны подробности столкновения катера с баржей в Сургуте
Люди с катера, который столкнулся с баржей в Сургуте (ХМАО), по предварительным данным, возвращались со сбора грибов, сообщил журналистам исполняющий... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:17
2020-09-10T15:14
сургут
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен — РИА Новости.</strong> Люди с катера, который столкнулся с баржей в <a href="https://ria.ru/location_Surgut" target="_blank">Сургуте</a> (ХМАО), по предварительным данным, возвращались со сбора грибов, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.Вечером в среду на реке Черной в районе Сургута столкнулись частный прогулочный катер и большая баржа, которая перевозит автомобили. В результате инцидента <a href="https://ria.ru/20200909/surgut-1577007960.html" target="_blank">четверо погибли</a>, еще четыре человека пострадали. Отмечалось, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб, среди пострадавших — ребенок трех лет. В экстренных службах в четверг сообщили РИА Новости, что он находится в реанимации.Он отметил, что баржа разрезала катер на две части, поэтому у специалистов, прибывших на место, были сложности с извлечением тел погибших. По его словам, необходимости в оказании дополнительной медицинской помощи пострадавшим нет.Ранее в связи с происшествием следователи <a href="https://ria.ru/20200909/surgut-1577011123.html" target="_blank">возбудили уголовное дело</a> по статье УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь, источник РИА Новости в экстренных службах города отмечал, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.
https://ria.ru/20200909/surgut-1577009849.html
сургут
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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При столкновении баржи и катера в Сургуте погибли люди: кадры СК РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения баржи и катера на реке Черной в Сургуте, в результате которого погибли четыре человека и еще четверо пострадали.
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сургут, происшествия

Стали известны подробности столкновения катера с баржей в Сургуте

10:17 10.09.2020 (обновлено: 15:14 10.09.2020)
11803
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен — РИА Новости. Люди с катера, который столкнулся с баржей в Сургуте (ХМАО), по предварительным данным, возвращались со сбора грибов, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.
Вечером в среду на реке Черной в районе Сургута столкнулись частный прогулочный катер и большая баржа, которая перевозит автомобили. В результате инцидента четверо погибли, еще четыре человека пострадали. Отмечалось, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб, среди пострадавших — ребенок трех лет. В экстренных службах в четверг сообщили РИА Новости, что он находится в реанимации.
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФПоврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута
Поврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
Поврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута

"Один человек находится в тяжелом состоянии, два человека в состоянии средней степени тяжести, один — в легком. <...> Люди возвращались со сбора грибов, по имеющейся у нас информации. До стоянки оставалось примерно около 300 метров, когда произошла трагедия. Видимость была если не нулевая, то очень плохая", — сказал Рачев в четверг на брифинге.

Он отметил, что баржа разрезала катер на две части, поэтому у специалистов, прибывших на место, были сложности с извлечением тел погибших. По его словам, необходимости в оказании дополнительной медицинской помощи пострадавшим нет.
Поврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 21:25
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при аварии в Сургуте
Ранее в связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь, источник РИА Новости в экстренных службах города отмечал, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФПоврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута
Поврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : Уральское следственное управление на транспорте СК РФ
Поврежденный катер в результате столкновения с баржей на реке Черной в районе Сургута
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СургутПроисшествия
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