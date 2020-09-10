https://ria.ru/20200910/kater-1577020052.html

Стали известны подробности столкновения катера с баржей в Сургуте

Люди с катера, который столкнулся с баржей в Сургуте (ХМАО), по предварительным данным, возвращались со сбора грибов, сообщил журналистам исполняющий... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:17

2020-09-10T10:17

2020-09-10T15:14

сургут

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сен — РИА Новости.</strong> Люди с катера, который столкнулся с баржей в <a href="https://ria.ru/location_Surgut" target="_blank">Сургуте</a> (ХМАО), по предварительным данным, возвращались со сбора грибов, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника управления ГО и ЧС администрации Сургута Андрей Рачев.Вечером в среду на реке Черной в районе Сургута столкнулись частный прогулочный катер и большая баржа, которая перевозит автомобили. В результате инцидента <a href="https://ria.ru/20200909/surgut-1577007960.html" target="_blank">четверо погибли</a>, еще четыре человека пострадали. Отмечалось, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб, среди пострадавших — ребенок трех лет. В экстренных службах в четверг сообщили РИА Новости, что он находится в реанимации.Он отметил, что баржа разрезала катер на две части, поэтому у специалистов, прибывших на место, были сложности с извлечением тел погибших. По его словам, необходимости в оказании дополнительной медицинской помощи пострадавшим нет.Ранее в связи с происшествием следователи <a href="https://ria.ru/20200909/surgut-1577011123.html" target="_blank">возбудили уголовное дело</a> по статье УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь, источник РИА Новости в экстренных службах города отмечал, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.

https://ria.ru/20200909/surgut-1577009849.html

сургут

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

При столкновении баржи и катера в Сургуте погибли люди: кадры СК РФ Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения баржи и катера на реке Черной в Сургуте, в результате которого погибли четыре человека и еще четверо пострадали. 2020-09-10T10:17 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сургут, происшествия