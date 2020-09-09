https://ria.ru/20200909/surgut-1577011123.html
СК возбудил дело после аварии в Сургуте
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после столкновения катера и баржи в Сургуте, в результате которого погибли четыре человека, сообщается... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:07
2020-09-09T22:07
2020-09-09T22:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после столкновения катера и баржи в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a>, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черная в районе Сургута.
https://ria.ru/20200909/surgut-1577009849.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия