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https://ria.ru/20200909/surgut-1577011123.html
СК возбудил дело после аварии в Сургуте
Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после столкновения катера и баржи в Сургуте, в результате которого погибли четыре человека, сообщается... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:07
2020-09-09T22:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после столкновения катера и баржи в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a>, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черная в районе Сургута.
https://ria.ru/20200909/surgut-1577009849.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

СК возбудил дело после аварии в Сургуте

22:07 09.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после столкновения катера и баржи в Сургуте, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черная в районе Сургута.
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Вчера, 21:25
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при аварии в Сургуте

"Возбуждено уголовное дело по факту столкновения на реке Черной в районе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры катера со стоящей баржей по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)СургутПроисшествия
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