https://ria.ru/20200909/surgut-1577011123.html

СК возбудил дело после аварии в Сургуте

Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после столкновения катера и баржи в Сургуте, в результате которого погибли четыре человека, сообщается... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:07

2020-09-09T22:07

2020-09-09T22:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после столкновения катера и баржи в <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургуте</a>, в результате которого погибли четыре человека, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее сообщалось, что четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черная в районе Сургута.

https://ria.ru/20200909/surgut-1577009849.html

россия

сургут

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия