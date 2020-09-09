https://ria.ru/20200909/surgut-1577007960.html

В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи

Четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черной в районе Сургута, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:14

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2020-09-09T21:53

россия

сургут

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черной в районе <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургута</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Отмечается, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб.В администрации Сургута подтвердили РИА Новости информацию о количестве погибших и пострадавших, подчеркнув, что на месте работает оперативная группа, в том числе заместитель главы города Алексей Жердев.Источник в местных экстренных службах рассказал, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах города отметил, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.

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россия

сургут

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сургут, происшествия