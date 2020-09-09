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В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи
Четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черной в районе Сургута, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:14
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россия
сургут
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черной в районе <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургута</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Отмечается, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб.В администрации Сургута подтвердили РИА Новости информацию о количестве погибших и пострадавших, подчеркнув, что на месте работает оперативная группа, в том числе заместитель главы города Алексей Жердев.Источник в местных экстренных службах рассказал, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах города отметил, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.
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россия
сургут
РИА Новости
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россия, сургут, происшествия

В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи

20:14 09.09.2020 (обновлено: 21:53 09.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПонижение уровня воды в Волге
Понижение уровня воды в Волге - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли, четыре ранены в результате столкновения катера и баржи на реке Черной в районе Сургута, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На реке Черная возле города Сургут — столкновение прогулочного частного катера и большой баржи, которая перевозит автомобили. В результате четверо погибших и четверо пострадавших (из них один ребенок)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на катере было восемь человек, владелец судна погиб.
В администрации Сургута подтвердили РИА Новости информацию о количестве погибших и пострадавших, подчеркнув, что на месте работает оперативная группа, в том числе заместитель главы города Алексей Жердев.
Источник в местных экстренных службах рассказал, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.
По версии местных СМИ, управлявший катером мужчина не заметил в темноте баржу, из-за чего и произошло столкновение. В свою очередь источник РИА Новости в экстренных службах города отметил, что катер не имел освещения и влетел в баржу, находившуюся на причале, на высокой скорости.
2287247
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РоссияСургутПроисшествия
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